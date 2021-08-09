بالفيديو.. مستشار اقتصادي يوضح المقصود بقواعد المنشأ

الرياض (صدى):
أوضح المستشار الاقتصادي عيد العيد، اليوم الاثنين، المقصود بقواعد المنشأ، وذلك بعد أن حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الشروط الخاصة بالتحقق من إثبات المنشأ للسلع الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال المستشار لقناة " الإخبارية " هى قواعد تثبت أن هذه البضائح أو السلعة التي أتت من تلك الدولة أن القيمة المضافة عليها تتجاوز 40%.
وأضاف : وعدد من الدول استغلت ذلك، وتساهل المملكة حيث اصبحت محطات لسلع من دول أخرى ويعاد تصديرها لدول أخرى على إنها ذات منشأ وأغلبها سلع رديئة.
وتابعت : منافسة هذه السلع للسلع السعودية غير متوازنة، والمملكة تستهدف على أن تكون نسبة مساهمة الصناعة في الناتج الوطني تتجاوز 20% .
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