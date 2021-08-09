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بالفيديو.. مستشار اقتصادي يوضح المقصود بقواعد المنشأ

منذ 11 دقيقة
1338
بالفيديو.. مستشار اقتصادي يوضح المقصود بقواعد المنشأ

الرياض (صدى):
أوضح المستشار الاقتصادي عيد العيد، اليوم الاثنين، المقصود بقواعد المنشأ، وذلك بعد أن حددت ‏هيئة ‎الزكاة والضريبة والجمارك الشروط الخاصة بالتحقق من إثبات المنشأ للسلع الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال المستشار لقناة " الإخبارية " هى قواعد تثبت أن هذه البضائح أو السلعة التي أتت من تلك الدولة أن القيمة المضافة عليها تتجاوز 40%.

وأضاف : وعدد من الدول استغلت ذلك، وتساهل المملكة حيث اصبحت محطات لسلع من دول أخرى ويعاد تصديرها لدول أخرى على إنها ذات منشأ وأغلبها سلع رديئة.

وتابعت : منافسة هذه السلع للسلع السعودية غير متوازنة، والمملكة تستهدف على أن تكون نسبة مساهمة الصناعة في الناتج الوطني تتجاوز 20% .

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"الزكاة والجمارك" توضح شروط إثبات المنشأ للسلع الواردة من دول مجلس التعاون

 

مجلس التعاون الخليجي
مستشار اقتصادي
هيئة الزكاة والضريبة
قواعد المنشأ

التعليقات

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أحدث التعليقات

محمد
لا حول ولا قوة الا بالله بعض البشر لو تسكت افضل لان لي يده بالماء مو مثل لي يده بالنار ، وهذا البلاء .
حبظلم الاثول
مارس العلاقات مع الحيوانات ورجال ونساء لعنة الله عليك يا حيوان اصلا انت حيوان على هيئه بشر الله ينتقم منك لطفله المسكينه إلى ساحة...
شمس الحقيقة
لاحول ولاقوة الا بالله .كاأنه داخل على مداهمة ماهو على بيته واطفاله قدامه
حبظلم الاثول
مارس العلاقات مع الحيوانات ورجاء ونساء لعنة الله عليك يا حيوان اصلا انت حيوان على هيئه بشر الى ساحة الاعدام الله ينتقم لطفله المسكينه
متعب
بيض الله وجهك يابوتركي قلت كلمة الحق انك افضل من باقي المطبلين والشبيحة

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