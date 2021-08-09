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يزيد الراجحي يسجل توقيتًا تاريخيًا في رالي باها المجر

منذ 31 دقيقة
1658
يزيد الراجحي يسجل توقيتًا تاريخيًا في رالي باها المجر

ماجد محمد (صدى):
أنهى يزيد الراجحي ظهوره الأول في باها المجر، سادس جولات كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة "الكروس كانتري باها".

وجاء ذلك في نفس التوقيت الذي حققه أقرب منافسيه في الباها، البولندي كريستوف هولوزيتش بعد 454 كيلومترًا حيث يعتبر هذا التعادل توقيتا تاريخا في كأس العالم للراليات الصحراوية.

ويذكر أن القانون الرياضي للراليات الصحراوية، ينص على أنه "في حال حدوث تعادل في إحدى الجولات؛ فإن المتسابق الذي يسجل أسرع وقت في المرحلة الانتقائية الأولى -بحيث لا تكون مرحلة تأهيلية- سيصبح الفائز بالرالي".

وحُرِم يزيد الراجحي من الفوز بالمركز الأول على الرغم من تحقيقه أسرع توقيت في المرحلة الانتقائية الأولى؛ وذلك بسبب أنها كانت مرحلة تأهيلية في نفس الوقت؛ لينهي بذلك الرالي وصيفًا.

وقال يزيد الراجحي بعد إنهائه الباها : "كانت هذه منافستي الأولى في المجر، وكانت مليئة بالتحديات والصراع المثير حتى نهاية الباها بمستوى عالٍ مع الغريم البولندي.. قمت بتهنئته شخصيًّا فلقد قاد كريستوف قيادة رائعة، لقد فزنا معًا".

 

 

يزيد الراجحي
رالي باها المجر

التعليقات

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أحدث التعليقات

محمد
لا حول ولا قوة الا بالله بعض البشر لو تسكت افضل لان لي يده بالماء مو مثل لي يده بالنار ، وهذا البلاء .
حبظلم الاثول
مارس العلاقات مع الحيوانات ورجال ونساء لعنة الله عليك يا حيوان اصلا انت حيوان على هيئه بشر الله ينتقم منك لطفله المسكينه إلى ساحة...
شمس الحقيقة
لاحول ولاقوة الا بالله .كاأنه داخل على مداهمة ماهو على بيته واطفاله قدامه
حبظلم الاثول
مارس العلاقات مع الحيوانات ورجاء ونساء لعنة الله عليك يا حيوان اصلا انت حيوان على هيئه بشر الى ساحة الاعدام الله ينتقم لطفله المسكينه
متعب
بيض الله وجهك يابوتركي قلت كلمة الحق انك افضل من باقي المطبلين والشبيحة

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