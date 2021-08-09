يزيد الراجحي يسجل توقيتًا تاريخيًا في رالي باها المجر

ماجد محمد (صدى):
أنهى يزيد الراجحي ظهوره الأول في باها المجر، سادس جولات كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة "الكروس كانتري باها".
وجاء ذلك في نفس التوقيت الذي حققه أقرب منافسيه في الباها، البولندي كريستوف هولوزيتش بعد 454 كيلومترًا حيث يعتبر هذا التعادل توقيتا تاريخا في كأس العالم للراليات الصحراوية.
ويذكر أن القانون الرياضي للراليات الصحراوية، ينص على أنه "في حال حدوث تعادل في إحدى الجولات؛ فإن المتسابق الذي يسجل أسرع وقت في المرحلة الانتقائية الأولى -بحيث لا تكون مرحلة تأهيلية- سيصبح الفائز بالرالي".
وحُرِم يزيد الراجحي من الفوز بالمركز الأول على الرغم من تحقيقه أسرع توقيت في المرحلة الانتقائية الأولى؛ وذلك بسبب أنها كانت مرحلة تأهيلية في نفس الوقت؛ لينهي بذلك الرالي وصيفًا.
وقال يزيد الراجحي بعد إنهائه الباها : "كانت هذه منافستي الأولى في المجر، وكانت مليئة بالتحديات والصراع المثير حتى نهاية الباها بمستوى عالٍ مع الغريم البولندي.. قمت بتهنئته شخصيًّا فلقد قاد كريستوف قيادة رائعة، لقد فزنا معًا".