مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع

الرياض (صدى):
أنهى "مؤشر السوق السعودي"، جلسة اليوم الاثنين، على تراجع بنسبة 0.2 % عند 11198 نقاط (- 17 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.6 مليار ريال.
وتراجع سهم "سابك" بنسبة 2 % عند 121.80 ريال.
وأنهت أسهم "بترورابغ" و"التصنيع الوطنية" و"كيمانول" و"كيان السعوية" و"سابك للمغذيات" و"المجموعة السعودية"، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.
وأغلق سهما "مصرف الإنماء" و"أسمنت الشرقية"، عند 22.54 ريال (- 2 %) للأول و51.10 ريال (- 4 %) للثاني، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية.
وهبط سهم "نماء للكيماويات" بنسبة 4 % عند 46.70 ريال، عقب إعلان النتائج المالية للربع الثاني 2021.
وتراجع سهم "مهارة" بنسبة 2 % عند 77.50 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت انخفاض أرباح الربع الثاني إلى 38.7 مليون ريال وبنسبة 22 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2020.
في المقابل، ارتفع سهم "الأهلي السعودي" بنسبة 1 % عند 57.60 ريال، عقب إعلان البنك عن توزيعات نقدية على المساهمين، بواقع 0.65 ريال للسهم عن النصف الأول 2021.
وأنهت أسهم "الحمادي" و"المواساة" و"دله الصحية" و"السعودي الألماني" المدرجة ضمن قطاع الرعاية الصحية، تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح 4 و9 %.
وتصدر سهم "بوبا العربية" ارتفاعات اليوم بنسبة قريبة من القصوى.