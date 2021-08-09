عمرو دياب يسخر من إحدى معجباته: "ماما حلوة؟"

القاهرة (صدى):
آثار الفنان المصري عمرو دياب جدل واسع في آخر حفلاته بسبب حديثه لفتاة حرصت على تصويره طوال الحفل .
وقال عمرو دياب لإحدى الفتيات المتواجدات في الحفل والتي حرصت على تصويره طوال وجوده على المسرح: "يا بنتي حرام عليكي.. ده إنت جايباني من قفايا وكلي.. بتسجيلي سوشال ميديا.. برافو.. هاي إزاي ماما.. ماما حلوة؟".
واعتبره بعض رواد السوشال ميديا، إهانة وسخرية من الفنان للفتاة التي كانت تصوره، فيما دافع عدد كبير عنه معتبرين أن لفظ "ماما حلوة" في مصر هو للاطمئنان، وليس للسخرية.
كما مازح الفنان المصري عمرو دياب الجمهور فبينما كان يوجه شكره لعدد من الأشخاص، أعتقد أحد الحضور أن الحفل انتهى، ليرد عليه عمرو دياب: "أنا بشكر بس مش معناته اني حمشي.. انا راجل مؤدب".