قتل واغتصاب طفلة على يد مسن

القاهرة (صدى):
تخلى مسن عن انسانيته، وأقدم على اغتصاب طفلة عمرها أربعة سنوات في مصر ثم قتلها لإخفاء جريمته.
تفصيلا، خرجت الطفلة الضحية من منزل جدها إلى إحدى المحلات بجوار منزله لتشتري الحلوى ثم اختفت بعد ذلك ،وبحثت أسرتها عنها في كل مكان عليه ولكن دون جدوى، وبعد 18 ساعة عثروا على جثتها في مدخل منزل مجاور لمنزل جدها مغطاة بشيكارة، وبدون ملابس،و بها آثار اغتصاب من الخلف وإصابات ، وتم إبلاغ الشرطة.
وتبين أن جار جدها المسن وراء الواقعة، حيث اعترف باستدراجه الطفلة وقام باغتصابها وهو كاتم أنفاسها حتي توفيت، كما ساعدته زوجة ابنه في إخفاء الجريمة .
وقال المتهم في اعترافاته إنه بيحب العلاقات الجنسية الشاذة، وإنه سبق ومارس العلاقات دى مع الحيوانات ومع رجال وسيدات، وكان يتمنى بأن يمارس الجنس مع أطفال وعندنا رأي الطفلة قرر أن يغتصبها.