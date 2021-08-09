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قتل واغتصاب طفلة على يد مسن

منذ 55 دقيقة
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قتل واغتصاب طفلة على يد مسن

القاهرة (صدى):
تخلى مسن عن انسانيته، وأقدم على اغتصاب طفلة عمرها أربعة سنوات في مصر ثم قتلها لإخفاء جريمته.

تفصيلا، خرجت الطفلة الضحية من منزل جدها إلى إحدى المحلات بجوار منزله لتشتري الحلوى ثم اختفت بعد ذلك ،وبحثت أسرتها عنها في كل مكان عليه ولكن دون جدوى، وبعد 18 ساعة عثروا على جثتها في مدخل منزل مجاور لمنزل جدها مغطاة بشيكارة، وبدون ملابس،و بها آثار اغتصاب من الخلف وإصابات ، وتم إبلاغ الشرطة.

وتبين أن جار جدها المسن وراء الواقعة، حيث اعترف باستدراجه الطفلة وقام باغتصابها وهو كاتم أنفاسها حتي توفيت، كما ساعدته زوجة ابنه في إخفاء الجريمة .

وقال المتهم في اعترافاته إنه بيحب العلاقات الجنسية الشاذة، وإنه سبق ومارس العلاقات دى مع الحيوانات ومع رجال وسيدات، وكان يتمنى بأن يمارس الجنس مع أطفال وعندنا رأي الطفلة قرر أن يغتصبها.

 

 

مصر
جريمة
اغتصاب
طفلة
مسن

التعليقات

كووووووك
كووووووك عدد التعليقات : 5
منذ 27 دقيقة
والله كلمة حيوان قليل بحقة لازم يعدم
حبظلم الاثول
حبظلم الاثول عدد التعليقات : 43
منذ 14 دقيقة
مارس العلاقات مع الحيوانات ورجاء ونساء لعنة الله عليك يا حيوان اصلا انت حيوان على هيئه بشر الى ساحة الاعدام الله ينتقم لطفله المسكينه
حبظلم الاثول
حبظلم الاثول عدد التعليقات : 43
منذ 11 دقيقة
مارس العلاقات مع الحيوانات ورجال ونساء لعنة الله عليك يا حيوان اصلا انت حيوان على هيئه بشر الله ينتقم منك لطفله المسكينه إلى ساحة الاعدام فورا حبل المشنقه

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أحدث التعليقات

محمد
لا حول ولا قوة الا بالله بعض البشر لو تسكت افضل لان لي يده بالماء مو مثل لي يده بالنار ، وهذا البلاء .
حبظلم الاثول
مارس العلاقات مع الحيوانات ورجال ونساء لعنة الله عليك يا حيوان اصلا انت حيوان على هيئه بشر الله ينتقم منك لطفله المسكينه إلى ساحة...
شمس الحقيقة
لاحول ولاقوة الا بالله .كاأنه داخل على مداهمة ماهو على بيته واطفاله قدامه
حبظلم الاثول
مارس العلاقات مع الحيوانات ورجاء ونساء لعنة الله عليك يا حيوان اصلا انت حيوان على هيئه بشر الى ساحة الاعدام الله ينتقم لطفله المسكينه
متعب
بيض الله وجهك يابوتركي قلت كلمة الحق انك افضل من باقي المطبلين والشبيحة

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