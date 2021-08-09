تحديد هوية 3 أشخاص في واقعة الاعتداء على امرأة في الخرج والقبض على المعتدي

الرياض (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الاثنين، من القبض على الشخص الذي قام بالاعتداء بالضرب على امرأة في مكان عام بمحافظة الخرج.
وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية بمحافظة الخرج تمكنت من تحديد هوية (3) مواطنين، ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تحرّش أحدهم بامرأة في مكان عام بالمحافظة، واعتدى عليها بالضرب والهرب من موقع الحادثة.
وأكد الرائد خالد الكريديس، أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته للنيابة العامة، وجارٍ استكمال إجراءات القبض على الآخرين.
وكانت صحيفة "صدى" قد تناولت مقطع فيديو يظهر اعتداء شاب في محافظة الخرج، بالضرب على بائعة، وذلك بعدما رفضت إعطاءه حسابها الشخصي بتطبيق سناب شات.
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