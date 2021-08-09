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كيفية إزالة طلاء الأظافر بدون أسيتون

منذ ساعة
1665
كيفية إزالة طلاء الأظافر بدون أسيتون

أميرة خالد (صدى):
يسبب الاستيون أضرار كثيرة للاظافر من بينها التقصف والهشاشة ويصبح مظهرها سيئ، مما يجعل الكثير من السيدات يبحثن عن طريقة إزالة طلاء الأظافر بدون أسيتون .

وسلط تقرير الضوء على طريقة لإزالة طلاء الأظافر بدون أسيتون في المنزل بمواد متوفرة ورخيصة ولا تضر الأظافر وهي:

مسح بالكحول

يعتبر الكحول المحمر أو معقم اليدين من أفضل الطرق لإزالة الطلاء دون الحاجة إلى مزيل الأسيتات فقط ضعي القليل منه على كرة قطنية أو ضمادة وضعيها على ظفرك واتركيه لمدة 10 ثوانٍ وافركيه برفق ذهابًا وإيابًا، ويجب أن يزول طلاء أظافرك بسرعة إلى حد ما

خل وعصير برتقال

يمكن خلط عصير الفاكهة المفضل لديك مع الخل الأبيض وستحصل على حل محلي الصنع لإزالة طلاء الأظافر اجمع بين كمية متساوية من الخل الأبيض وعصير البرتقال الطبيعي واخلطهما معًا، فقط كل ما عليك غمس الكرة القطنية في الخليط واضغط على أظافرك لمدة 10 ثوانٍ حتى ينعم طلاء الأظافر ثم اسحب الضمادة القطنية لإزالة الطلاء.

ليمون

يساعد الليمون العادي في إزالة طلاء الأظافر أيضًا وضعي عصير ليمون على أظافرك واتركيه حتى يلين طلاء الأظافر قبل فركه.

مثبتات الشعر

يعمل مثبت الشعر على إزالة طلاء الأظافر صحيحة ولكن يجب أن يكون بخاخ مثبت للشعر واغمري كرة قطنية أو وسادة قطنية برذاذ الشعر ولفي القطن على ظفرك ويعمل مثبت الشعر على إزالة الملمع من السجاد أو القماش دون تغيير لونه.

مزيل العرق

يمكن إزالة طلاء الأظافر باستخدام مزيل العرق عن طريق رش المزيل الأظافر والفرك بقطعة قطن وقد يستغرق هذا أكثر من محاولة ، وقتًا أطول قليلاً من المزيلات المعتادة.

العطور

بنفس طريقة مزيل العرق فقط رشي القليل من العطر المفضل لكي على مناديل ورقية وافركي طلاء الأظافر جيدا.

طبقة مانكيير

يمكن وضع طبقة علوية من المانكيير على الطبقة القديمة، ومسحها سريعًا بقطعة قطن ويجب أن تكون الطبقة العلوية مبللة مما يساعد على تقشير الطلاء.

إزالة
طلاء الأظافر
أسيتون

التعليقات

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أحدث التعليقات

محمد
لا حول ولا قوة الا بالله بعض البشر لو تسكت افضل لان لي يده بالماء مو مثل لي يده بالنار ، وهذا البلاء .
حبظلم الاثول
مارس العلاقات مع الحيوانات ورجال ونساء لعنة الله عليك يا حيوان اصلا انت حيوان على هيئه بشر الله ينتقم منك لطفله المسكينه إلى ساحة...
شمس الحقيقة
لاحول ولاقوة الا بالله .كاأنه داخل على مداهمة ماهو على بيته واطفاله قدامه
حبظلم الاثول
مارس العلاقات مع الحيوانات ورجاء ونساء لعنة الله عليك يا حيوان اصلا انت حيوان على هيئه بشر الى ساحة الاعدام الله ينتقم لطفله المسكينه
متعب
بيض الله وجهك يابوتركي قلت كلمة الحق انك افضل من باقي المطبلين والشبيحة

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