نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"الموارد البشرية" تتجه لتخفيض عدد مكاتب الاستقدام إلى 500 مكتبًا خلال عامين

منذ 20 دقيقة
1504
"الموارد البشرية" تتجه لتخفيض عدد مكاتب الاستقدام إلى 500 مكتبًا خلال عامين

الرياض (صدى):
أكد عاملون في مكاتب الاستقدام، اليوم الاثنين، أن وزارة الموارد البشرية تتجه إلى تقليص عدد مكاتب الاستقدام خلال السنتين المقبلتين من 1500 مكتب إلى 500 مكتب.

وأوضح العاملون بتلك المكاتب أن توجه الوزارة لتقليص عدد مكاتب الاستقدام يهدف لدفع مكاتب الاستقدام للتحول إلى شركات، مؤكدين أن شركات الاستقدام في السوق تعاني حالياً من خسائر بعشرات الملايين من الريالات، بحسب صحيفة "الرياض" .

وقالوا أن مكاتب الاستقدام تعاني من خسائر بسبب عدم قدرتها على تلبية طلباتها لشح إرسال الدول المصدرة لعمالتها، وارتفاع أسعار التذاكر، ووجود حجر مؤسسي للعمالة المنزلية الواصلة للمملكة، والأضرار المالية التي أثقلت كاهل مكاتب وشركات الاستقدام من إرجاع رسوم الاستقدام للعمل وغرامات التأخير وعدم قدرة المكاتب والشركات في استرداد مبالغ التحويل التي أرسلت لمكاتب الاستقدام في الدول المصدرة.

 

 

الموارد البشرية
مكاتب الاستقدام
العمالة المنزلية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

محمد
لا حول ولا قوة الا بالله بعض البشر لو تسكت افضل لان لي يده بالماء مو مثل لي يده بالنار ، وهذا البلاء .
حبظلم الاثول
مارس العلاقات مع الحيوانات ورجال ونساء لعنة الله عليك يا حيوان اصلا انت حيوان على هيئه بشر الله ينتقم منك لطفله المسكينه إلى ساحة...
شمس الحقيقة
لاحول ولاقوة الا بالله .كاأنه داخل على مداهمة ماهو على بيته واطفاله قدامه
حبظلم الاثول
مارس العلاقات مع الحيوانات ورجاء ونساء لعنة الله عليك يا حيوان اصلا انت حيوان على هيئه بشر الى ساحة الاعدام الله ينتقم لطفله المسكينه
متعب
بيض الله وجهك يابوتركي قلت كلمة الحق انك افضل من باقي المطبلين والشبيحة

أخر الأخبار

بالفيديو.. مستشار اقتصادي: المستهلك لازال يعاني من وجود البضائع الرديئة في السوق
بالفيديو.. مستشار اقتصادي: المستهلك لازال يعاني من وجود البضائع الرديئة في السوق
منذ 5 دقائق 1215
بالفيديو.. مستشار اقتصادي يوضح المقصود بقواعد المنشأ
بالفيديو.. مستشار اقتصادي يوضح المقصود بقواعد المنشأ
منذ 9 دقائق 1322
«الصحة»: تسجيل 796 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 796 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 14 دقيقة 1361
"الموارد البشرية" تتجه لتخفيض عدد مكاتب الاستقدام إلى 500 مكتبًا خلال عامين
"الموارد البشرية" تتجه لتخفيض عدد مكاتب الاستقدام إلى 500 مكتبًا خلال عامين
منذ 20 دقيقة 1504
عمرو دياب يسخر من إحدى معجباته: "ماما حلوة؟"
عمرو دياب يسخر من إحدى معجباته: "ماما حلوة؟"
منذ 25 دقيقة 454
يزيد الراجحي يسجل توقيتًا تاريخيًا في رالي باها المجر
يزيد الراجحي يسجل توقيتًا تاريخيًا في رالي باها المجر
منذ 30 دقيقة 1647
مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
منذ 35 دقيقة 1550
إمارة الشرقية تعلن أسماء المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين على مفاضلة الإمارة
إمارة الشرقية تعلن أسماء المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين على مفاضلة الإمارة
منذ 39 دقيقة 1449
“السدحان” يعلق على تصريح “العجلان” بشأن أسعار السلع الغذائية: “نحلي برمل”
“السدحان” يعلق على تصريح “العجلان” بشأن أسعار السلع الغذائية: “نحلي برمل”
منذ 45 دقيقة 1955
تحديد هوية 3 أشخاص في واقعة الاعتداء على امرأة في الخرج والقبض على المعتدي
تحديد هوية 3 أشخاص في واقعة الاعتداء على امرأة في الخرج والقبض على المعتدي
منذ 50 دقيقة 11137