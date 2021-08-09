الاتحاد ينهي أزمة خصم النقاط

ماجد محمد (صدى):
أكد الإعلامي علاء سعيد، أن إدارة نادي الاتحاد سددت مستحقات نادي الاتفاق كاملة وبالتالي لن يتم خصم نقاط، حيث كانت الإدارة الاتحادية لم تتواصل مع الاتفاق لعمل جدولة بشأن مستحقاته.
ومن جانبه، قال مسؤول في نادي الاتفاق، أن المستحقات المالية المتأخرة للنادي على نادي الاتحاد أودعت قبل قليل في حساب الاتفاق البنكي متأخرة يومين.
وكانت لجنة الانضباط، في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قررت في 7 يوليو الماضي، إمهال الاتحاد، 30 يومًا، قبل تطبيق عقوبة خصم 15 نقطة من رصيده، في الموسم الجديد.
وجاء ذلك نتيجة امتناعه عن سداد المستحقات المتأخرة في صفقات عبدالعزيز البيشي وعبدالرحمن العبود وهارون كمارا، قبل أن تنتهي المدة المحددة في منتصف الليل.