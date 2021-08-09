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الاتحاد ينهي أزمة خصم النقاط

منذ ساعة
2145
الاتحاد ينهي أزمة خصم النقاط

ماجد محمد (صدى):
أكد الإعلامي علاء سعيد، أن إدارة نادي الاتحاد سددت مستحقات نادي الاتفاق كاملة وبالتالي لن يتم خصم نقاط، حيث كانت الإدارة الاتحادية لم تتواصل مع الاتفاق لعمل جدولة بشأن مستحقاته.

ومن جانبه، قال مسؤول في نادي الاتفاق، أن المستحقات المالية المتأخرة للنادي على نادي الاتحاد أودعت قبل قليل في حساب الاتفاق البنكي متأخرة يومين.

وكانت لجنة الانضباط، في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قررت في 7 يوليو الماضي، إمهال الاتحاد، 30 يومًا، قبل تطبيق عقوبة خصم 15 نقطة من رصيده، في الموسم الجديد.

وجاء ذلك نتيجة امتناعه عن سداد المستحقات المتأخرة في صفقات عبدالعزيز البيشي وعبدالرحمن العبود وهارون كمارا، قبل أن تنتهي المدة المحددة في منتصف الليل.

الاتحاد
الاتفاق
دوري المحترفين
خصم النقاط

التعليقات

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أحدث التعليقات

محمد
لا حول ولا قوة الا بالله بعض البشر لو تسكت افضل لان لي يده بالماء مو مثل لي يده بالنار ، وهذا البلاء .
حبظلم الاثول
مارس العلاقات مع الحيوانات ورجال ونساء لعنة الله عليك يا حيوان اصلا انت حيوان على هيئه بشر الله ينتقم منك لطفله المسكينه إلى ساحة...
شمس الحقيقة
لاحول ولاقوة الا بالله .كاأنه داخل على مداهمة ماهو على بيته واطفاله قدامه
حبظلم الاثول
مارس العلاقات مع الحيوانات ورجاء ونساء لعنة الله عليك يا حيوان اصلا انت حيوان على هيئه بشر الى ساحة الاعدام الله ينتقم لطفله المسكينه
متعب
بيض الله وجهك يابوتركي قلت كلمة الحق انك افضل من باقي المطبلين والشبيحة

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