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بالفيديو.. شاب مصري ينجح في إعادة طفل سعودي لأسرته

منذ ساعة
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بالفيديو.. شاب مصري ينجح في إعادة طفل سعودي لأسرته

القاهرة (صدى):
أعاد مقطع فيديو تم تداوله، طفل سعودي إلى أسرته بعد أن تاه في الجيزة جنوب القاهرة، حيث تمكن شاب مصري من إعادته خلال 6 ساعات.

وظهر في الفيديو شاب مصري برفقة الطفل حيث قال الشاب إن الطفل تاه عن أسرته وعثر عليه يسير في شوارع المهندسين وإنه يقوم بنشر هذا الفيديو من أجل أن يصل لوالد الطفل.

في حين قال الطفل إنه من مدينة ينبع، وكان يجلس مع أسرته في أحد المقاهي بالمهندسين، وترك الأسرة ليشتري شيئا وتاه عنهم.

ووصل الفيديو لوالد الطفل، وتوصل لرقم هاتف الشاب المصري وأبلغه بأنه في الطريق إليه لاستعادة طفله حيث نشر فيديو آخر يوضح فيه نجاحه في الوصول للأب.

 

مصر
سعودي
طفل
المهندسين

التعليقات

حبظلم الاثول
حبظلم الاثول عدد التعليقات : 41
منذ 39 دقيقة
الله سلمه الطفل زين ماطاح عصابه بلطجية كان راح الطفل ضحيه حتت

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أحدث التعليقات

كووووووك
والله كلمة حيوان قليل بحقة لازم يعدم
ابو علي
الغبنه يوم تشوف الأسعار عندنا مرتفعه ونفس المنتج عند دول أخرى بسعر أقل بكثير
ابو علي
صدقت يا ابو تركي لكن الله يعيننا على ذا الزمن الاقشر
لللل
تروح يا واد او اديلك واحد بوكس
رااايق
أذا * !!! الجماهير لا تعترف بأن كرة القدم فوز وتعادل وهزيمة ***!!!!!!!!! هذي ما هي جماهير ولا لهم داعي أصلاً ***

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