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ميكرولينو تزيح الستار عن أصغر سيارة كهربائية في العالم

منذ 18 دقيقة
1383
ميكرولينو تزيح الستار عن أصغر سيارة كهربائية في العالم

متابعة_أميرة خالد (صدى):
أزاحت شركة ميكرولينو السويسرية الستار عن نسختها الفريدة و التي تنضم وسط قائمة اصغر السيارات حول العالم، و لكنها بمنظومة دفع كهربائية.

تتميز السيارة Microlino بمحرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 20 كيلووات، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 90 كيلومتر في الساعة، مع بطارية بسعة 14.4 كيلوات في الساعة، تستطيع أن تقطع مدى يصل لـ 200 كيلومتر.

وتميزت النسخة Microlino بقياسات هيكلية بلغت طولها 2.50 م، و بعرض يقدر بـ 1.50 متر، مع مساحة داخلية تتسع إلى فردين، إلى جانب سعة تخزين للأغراض الخفيفة، بينما يبلغ الوزن الكلي للسيارة نحو 450 كيلوجرام دون وجود البطارية الكهربائية، كما تتمتع السيارة الكهربائية بإطلالة خارجية مميزة اشبه بالكبسولات الفضائية الخارقة.

وتزود السيارة بعجلات صغيرة الحجم مدعومة بجنوط سوداء متعددة الاضلاع، و سقف لامع بالون مختلف عن المركبة الصغيرة، إلى جانب عدة لمسات عصرية و تكنولوجية سواء كانت بالمقصورة الداخلية أو المظهر الخارجي، و من المتوقع أن تطرح Microlino السويسرية بقيمة سعرية تبدأ من 12.500 يورو اي ما يعادل 230.875 جنيه.

سيارة كهربائية
ميكرولينو

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
لاعجب اذا النساء ترجلت ولكن تانيث الرجال عجيب
جواهر
لانه ما اصبك الله با لفقر لكي ترى هل هو مبالغ فيه ام لا حسبي الله ونعم الوكيل
عبدالرحيم
تغيير الزيت كل ١٠ آلاف كلم أكبر خطأ يرتكبه الكثيرين وتسبب في تدمير المحرك لان اجواءنا الحارة تحرق الزيت ويفقد الزيت كثافته.
قرم
مين نادر النادر؟ يبدو انه فعلن نادر الظهور.
رااايق
حسناً***

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