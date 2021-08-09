نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

كيف تعاملت امرأة مع لصوص حاولوا سرقة سيارتها

منذ 28 دقيقة
516

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
لاعجب اذا النساء ترجلت ولكن تانيث الرجال عجيب
جواهر
لانه ما اصبك الله با لفقر لكي ترى هل هو مبالغ فيه ام لا حسبي الله ونعم الوكيل
عبدالرحيم
تغيير الزيت كل ١٠ آلاف كلم أكبر خطأ يرتكبه الكثيرين وتسبب في تدمير المحرك لان اجواءنا الحارة تحرق الزيت ويفقد الزيت كثافته.
قرم
مين نادر النادر؟ يبدو انه فعلن نادر الظهور.
رااايق
حسناً***

أخر الأخبار

الاتحاد ينهي أزمة خصم النقاط
الاتحاد ينهي أزمة خصم النقاط
منذ 3 دقائق 1339
ميكرولينو تزيح الستار عن أصغر سيارة كهربائية في العالم
ميكرولينو تزيح الستار عن أصغر سيارة كهربائية في العالم
منذ 18 دقيقة 1381
كيف تعاملت امرأة مع لصوص حاولوا سرقة سيارتها
كيف تعاملت امرأة مع لصوص حاولوا سرقة سيارتها
منذ 28 دقيقة 516
لحظة احتراق سياره وبداخلها 4 شبان
لحظة احتراق سياره وبداخلها 4 شبان
منذ 33 دقيقة 594
سائق محظوظ على الاخر
سائق محظوظ على الاخر
منذ 38 دقيقة 569
بالفيديو.. أول مواطنة رائدة في رياضة التايكوندو تتحدث عن تجربتها وأبرز إنجازاتها
بالفيديو.. أول مواطنة رائدة في رياضة التايكوندو تتحدث عن تجربتها وأبرز إنجازاتها
منذ 43 دقيقة 1714
مدينة الملك سعود الطبية تحذر من مخاطر طرق إنقاص الوزن السريعة
مدينة الملك سعود الطبية تحذر من مخاطر طرق إنقاص الوزن السريعة
منذ 48 دقيقة 1560
مؤرخ يتهم "ميلانيا ترامب" بتدمير التاريخ الأمريكي
مؤرخ يتهم "ميلانيا ترامب" بتدمير التاريخ الأمريكي
منذ 53 دقيقة 653
وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل
وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل
منذ 58 دقيقة 1609
زوج إلهام الفضالة يشن هجومًا حادًا على منتقدي زواجهما
زوج إلهام الفضالة يشن هجومًا حادًا على منتقدي زواجهما
منذ ساعة 1194