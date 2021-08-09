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بالصور.. أمير القصيم يستلم التقرير السنوي لرابطة القصيم التقنية

منذ 13 ساعة
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بالصور.. أمير القصيم يستلم التقرير السنوي لرابطة القصيم التقنية

محمد المحسن (صدى):
أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم ، على أهمية الجهود التي تقوم بها رابطة القصيم التقنية ، من خلال الاستفادة من المهتمين والمختصين بالجوانب التقنية ، وتوفير المشاريع التنموية التقنية التي تدعم البرامج والمشاريع بالمنطقة ، وتحقيق التطلعات المأمولة للمساهمة في دفع المسيرة التقنية نحو التميز بالمنطقة ورفع مستوى القدرات والمهارات التقنية ونشر ثقافة العطاء الرقمي .

وبيّن سمو أمير القصيم بأن الرابطة خلال فترة قصيرة كان لها أعمالا مميزة ، عبر عقد اللقاءات الدورية مع المهتمين لتطوير قدراتهم وإمكانياتهم ، وتعزيز الجوانب المرتبطة بالأمن الفكري خصوصا فيما يتعلق بالتقنية و وسائل التواصل الحديثة ، لتوعية النشء ومواجهة جميع الأفكار الضالة بكافة أشكالها .

جاء ذلك خلال تسلم سمو أمير القصيم، التقرير السنوي لرابطة القصيم التقنية ، خلال استقبال سموه اليوم بمكتبه بمقر الإمارة ، رئيس رابطة القصيم التقنية الدكتور محمد بن عبد الرحمن الرشودي، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ومدير عام تقنية المعلومات بإمارة القصيم صالح الرسي .

واستمع سمو أمير القصيم خلال اللقاء إلى شرح موجز من رئيس رابطة القصيم التقنية عن الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية والتي شملت تقديم دورات تدريبية بلغت 660 ساعة تدريبية و شهدت تنفيذ أربع مشاريع تقنية فيما كان عدد المستفيدين من برامج الرابطة 650 مستفيد .

وثمّن الرشودي دعم واهتمام سمو أمير القصيم لبرامج ومبادرات الرابطة التي تهدف إلى إثراء المعرفة التقنية وتوفير قنوات يقوم من خلالها المنتسبين للمجموعة بالمساهمة التقنية بكل المجالات

 

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أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
لاعجب اذا النساء ترجلت ولكن تانيث الرجال عجيب
جواهر
لانه ما اصبك الله با لفقر لكي ترى هل هو مبالغ فيه ام لا حسبي الله ونعم الوكيل
عبدالرحيم
تغيير الزيت كل ١٠ آلاف كلم أكبر خطأ يرتكبه الكثيرين وتسبب في تدمير المحرك لان اجواءنا الحارة تحرق الزيت ويفقد الزيت كثافته.
قرم
مين نادر النادر؟ يبدو انه فعلن نادر الظهور.
رااايق
حسناً***

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