بالصور.. أمير القصيم يستلم التقرير السنوي لرابطة القصيم التقنية

محمد المحسن (صدى):
أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم ، على أهمية الجهود التي تقوم بها رابطة القصيم التقنية ، من خلال الاستفادة من المهتمين والمختصين بالجوانب التقنية ، وتوفير المشاريع التنموية التقنية التي تدعم البرامج والمشاريع بالمنطقة ، وتحقيق التطلعات المأمولة للمساهمة في دفع المسيرة التقنية نحو التميز بالمنطقة ورفع مستوى القدرات والمهارات التقنية ونشر ثقافة العطاء الرقمي .
وبيّن سمو أمير القصيم بأن الرابطة خلال فترة قصيرة كان لها أعمالا مميزة ، عبر عقد اللقاءات الدورية مع المهتمين لتطوير قدراتهم وإمكانياتهم ، وتعزيز الجوانب المرتبطة بالأمن الفكري خصوصا فيما يتعلق بالتقنية و وسائل التواصل الحديثة ، لتوعية النشء ومواجهة جميع الأفكار الضالة بكافة أشكالها .
جاء ذلك خلال تسلم سمو أمير القصيم، التقرير السنوي لرابطة القصيم التقنية ، خلال استقبال سموه اليوم بمكتبه بمقر الإمارة ، رئيس رابطة القصيم التقنية الدكتور محمد بن عبد الرحمن الرشودي، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ومدير عام تقنية المعلومات بإمارة القصيم صالح الرسي .
واستمع سمو أمير القصيم خلال اللقاء إلى شرح موجز من رئيس رابطة القصيم التقنية عن الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية والتي شملت تقديم دورات تدريبية بلغت 660 ساعة تدريبية و شهدت تنفيذ أربع مشاريع تقنية فيما كان عدد المستفيدين من برامج الرابطة 650 مستفيد .
وثمّن الرشودي دعم واهتمام سمو أمير القصيم لبرامج ومبادرات الرابطة التي تهدف إلى إثراء المعرفة التقنية وتوفير قنوات يقوم من خلالها المنتسبين للمجموعة بالمساهمة التقنية بكل المجالات