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بالفيديو.. أول مواطنة رائدة في رياضة التايكوندو تتحدث عن تجربتها وأبرز إنجازاتها

منذ 43 دقيقة
1714
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بالفيديو.. أول مواطنة رائدة في رياضة التايكوندو تتحدث عن تجربتها وأبرز إنجازاتها

ماجد محمد (صدى):
نجحت لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو ورائدة نسائية في الرياضة أبرار البخاري، في التميز بتلك الرياضة، على المستوى السعودي ثم الخليجي والعربي.

وقالت أبرار البخاري أنها صعدت أولى سلالم لعبة التايكوندو في عمر الـ 16 عاما، مشيرة إلى أن هذه الرياضة تصنع السعادة وتمكن من إخراج الطاقة السلبية وتتسم بالمرونة والرشاقة.

وتحدثت أبرار عن من الانجازات التي حققتها حيث قالت أنها فتحت مجال للنساء في المشاركة في لعبة التايكوندو ، مبينة أنها واجهت عدة صعوبات في البداية حتى تمكنت من تكوين منتخب .

وأضافت أنها حصلت على الميدالية البرونزية في بطولة العرب على مدار عامين على التوالى وحصلت على ميدالية فضية في بطولة الخليج ، مؤكدة أنها انتقلت بين عدة أندية مما اكسبهت خبرة.

وأشارت مدربة التايكوندو إلى إمكانية مشاركة جميع الفئات العمرية الدخول في اللعبة بدءا من عمر 6 سنوات وأيضا ذوي الاحتياجات الخاصة .

 

الرياضة
التايكوندو
رائدة نسائية
أبرار البخاري

التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
ابوفهد الحبلاني العنزي عدد التعليقات : 3123
منذ 4 دقائق
لاعجب اذا النساء ترجلت ولكن تانيث الرجال عجيب

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أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
لاعجب اذا النساء ترجلت ولكن تانيث الرجال عجيب
جواهر
لانه ما اصبك الله با لفقر لكي ترى هل هو مبالغ فيه ام لا حسبي الله ونعم الوكيل
عبدالرحيم
تغيير الزيت كل ١٠ آلاف كلم أكبر خطأ يرتكبه الكثيرين وتسبب في تدمير المحرك لان اجواءنا الحارة تحرق الزيت ويفقد الزيت كثافته.
قرم
مين نادر النادر؟ يبدو انه فعلن نادر الظهور.
رااايق
حسناً***

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