بالفيديو.. أول مواطنة رائدة في رياضة التايكوندو تتحدث عن تجربتها وأبرز إنجازاتها

ماجد محمد (صدى):
نجحت لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو ورائدة نسائية في الرياضة أبرار البخاري، في التميز بتلك الرياضة، على المستوى السعودي ثم الخليجي والعربي.
وقالت أبرار البخاري أنها صعدت أولى سلالم لعبة التايكوندو في عمر الـ 16 عاما، مشيرة إلى أن هذه الرياضة تصنع السعادة وتمكن من إخراج الطاقة السلبية وتتسم بالمرونة والرشاقة.
وتحدثت أبرار عن من الانجازات التي حققتها حيث قالت أنها فتحت مجال للنساء في المشاركة في لعبة التايكوندو ، مبينة أنها واجهت عدة صعوبات في البداية حتى تمكنت من تكوين منتخب .
وأضافت أنها حصلت على الميدالية البرونزية في بطولة العرب على مدار عامين على التوالى وحصلت على ميدالية فضية في بطولة الخليج ، مؤكدة أنها انتقلت بين عدة أندية مما اكسبهت خبرة.
وأشارت مدربة التايكوندو إلى إمكانية مشاركة جميع الفئات العمرية الدخول في اللعبة بدءا من عمر 6 سنوات وأيضا ذوي الاحتياجات الخاصة .