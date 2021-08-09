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مؤرخ يتهم "ميلانيا ترامب" بتدمير التاريخ الأمريكي

منذ 27 دقيقة
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مؤرخ يتهم "ميلانيا ترامب" بتدمير التاريخ الأمريكي

واشنطن (صدى):
علقت السيدة الأولى السابقة لـ الولايات المتحدة الأمريكية، ميلانيا ترامب ، على اتهام مؤرخ لها بتدمير التاريخ الأمريكي من خلال إعادة تصميم حديقة الورود في البيت الأبيض.

وقال المؤلف وكاتب السيرة الرئاسية "مايكل بيشلوس" أن أعمال تنسيق الحدائق لديها قاتمة وتسبب في اختفاء عقود من التاريخ الأمريكي.

وردت "ميلانيا " على تلك التدوينه مشيرة إلى أن الصورة في تغريدته أظهرت الحديقة قبل الانتهاء من العمل، والمؤرخ "أثبت جهله واتهمته بـ العار".

وأضافت: "حديقة الورود مزينة بزهور الورود الصحية والملونة، ينبغي الوثوق به أبدًا كمؤرخ محترف"، وكان رون من القطاع الخاص ، كانت حديقة الورود في البيت الأبيض منذ فترة طويلة مشروعًا لميلانيا .

مؤرخ
البيت الأبيض
الورود
ميلانيا ترامب
التاريخ الأمريكي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15780
منذ 14 دقيقة
الحمد لله والشكر

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أحدث التعليقات

قرم
موافق موافق... موافق...موافق موافق
رااايق
الله يرحمها ويغفر لها ***
قرم
احسنت يارامي
قرم
احسنت يارامي
محمد
هذا مطبل كبير ماهمه المواطنين ذوي الدخل المحدود وهم كثربالبلد

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