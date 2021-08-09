مؤرخ يتهم "ميلانيا ترامب" بتدمير التاريخ الأمريكي

واشنطن (صدى):
علقت السيدة الأولى السابقة لـ الولايات المتحدة الأمريكية، ميلانيا ترامب ، على اتهام مؤرخ لها بتدمير التاريخ الأمريكي من خلال إعادة تصميم حديقة الورود في البيت الأبيض.
وقال المؤلف وكاتب السيرة الرئاسية "مايكل بيشلوس" أن أعمال تنسيق الحدائق لديها قاتمة وتسبب في اختفاء عقود من التاريخ الأمريكي.
وردت "ميلانيا " على تلك التدوينه مشيرة إلى أن الصورة في تغريدته أظهرت الحديقة قبل الانتهاء من العمل، والمؤرخ "أثبت جهله واتهمته بـ العار".
وأضافت: "حديقة الورود مزينة بزهور الورود الصحية والملونة، ينبغي الوثوق به أبدًا كمؤرخ محترف"، وكان رون من القطاع الخاص ، كانت حديقة الورود في البيت الأبيض منذ فترة طويلة مشروعًا لميلانيا .