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بالفيديو.. رئيس اتحاد الغرف: اختلف مع مقولة أن أسعار العقار لا تنزل

منذ ساعة
1739
بالفيديو.. رئيس اتحاد الغرف: اختلف مع مقولة أن أسعار العقار لا تنزل

الرياض (صدى):
كشف رئيس اتحاد الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، أنه يختلف مع مقولة أن أسعار العقار لا تنزل، مؤكدًا على نزول أسعاره وأنه يترتب عليه خسائر.

وأوضح عجلان العجلان، أن اليوم منطقة الرياض تراجع استراتيجية المدينة مع ما يترتب على هذه المراجعة من إيقاف لمنطقة شاسعة حوالي 400 مليون متر مربع التي تعمل عليها هذه الاستراتيجية، لافتًا إلى أن بمجرد صدور هذه الاستراتيجية والتوجيه بها فإن القطاع الخاص اليوم على أهبة الاستعداد للانطلاق في التطوير والتعمير، بحسب تصريحاته لبرنامج "في العلن" على قناة "السعودية" .

وقال "العجلان" أنه يتوقع أن هذا الانتظار سيكون سببًا في ارتفاع الأسعار، ولكن مع رفع الإيقاف عن الصكوك في الرياض وانطلاق القطاع الخاص سيزيد العرض وبالتالي توزان في أسعار العقار، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي مخطط يصدر في المملكة العربية السعودية غير مكتمل الخدمات، ولا يمكن فرز صكوك أو إفراغ صكوك للمستفيدين منها وهي غير مكتملة الخدمات من كهرباء وإنارة وسفلتة ومياه وصرف صحي وتشجير.

وأشار إلى أن هناك لجان للنظر في أصحاب الصكوك الملغاة أو الموقفة ممن هم حسني النية ومن دفعوا أموالهم، مضيفًا؛ "نتأمل من الجهات التنفيذية أن تنجز سريعًا وهي من الأشياء التي ينتظرها القطاع الخاص بفارغ الصبر لأنها ستكون داعم كبير للسيولة في المملكة".

 

العقار
عجلان العجلان
اتحاد الغرف

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
لاعجب اذا النساء ترجلت ولكن تانيث الرجال عجيب
جواهر
لانه ما اصبك الله با لفقر لكي ترى هل هو مبالغ فيه ام لا حسبي الله ونعم الوكيل
عبدالرحيم
تغيير الزيت كل ١٠ آلاف كلم أكبر خطأ يرتكبه الكثيرين وتسبب في تدمير المحرك لان اجواءنا الحارة تحرق الزيت ويفقد الزيت كثافته.
قرم
مين نادر النادر؟ يبدو انه فعلن نادر الظهور.
رااايق
حسناً***

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