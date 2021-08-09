زوج إلهام الفضالة يشن هجومًا حادًا على منتقدي زواجهما

خالد الظفيري (صدى):
هاجم الفنان الكويتي شهاب جوهر، الزوج الجديد للفنانة الكويتية إلهام الفضالة، كل من يتحدث عنهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي وينتقد زواجهما بعد فترة قصيرة من انفصال الفضالة عن والد ابنتيها.
وقال شهاب جوهر عبر سناب شات: "مسّاكم الله بالخير، طبعاً أنا سكتّ كثيراً وصمتّ، ولكن جاء الوقت المناسب لكي أتحدث، في أناس كثير كانوا منفيين ومجهولين، ولا أحد يعلم عنهم شيئاً، ولكنهم استغلوا موضوع معين وحاولوا أن يتكلموا فيه، وكانت زوبعة رجال وانتهوا".
وتابع زوج إلهام الفضالة: "لكن في أناس للأسف انشهرت على حسابي، ولكنهم أنكروا هذا الشيء، وهذا وقت الحساب".