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زوج إلهام الفضالة يشن هجومًا حادًا على منتقدي زواجهما

منذ 36 دقيقة
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زوج إلهام الفضالة يشن هجومًا حادًا على منتقدي زواجهما

خالد الظفيري (صدى):
هاجم الفنان الكويتي شهاب جوهر، الزوج الجديد للفنانة الكويتية إلهام الفضالة، كل من يتحدث عنهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي وينتقد زواجهما بعد فترة قصيرة من انفصال الفضالة عن والد ابنتيها.

وقال شهاب جوهر عبر سناب شات: "مسّاكم الله بالخير، طبعاً أنا سكتّ كثيراً وصمتّ، ولكن جاء الوقت المناسب لكي أتحدث، في أناس كثير كانوا منفيين ومجهولين، ولا أحد يعلم عنهم شيئاً، ولكنهم استغلوا موضوع معين وحاولوا أن يتكلموا فيه، وكانت زوبعة رجال وانتهوا".

وتابع زوج إلهام الفضالة: "لكن في أناس للأسف انشهرت على حسابي، ولكنهم أنكروا هذا الشيء، وهذا وقت الحساب".

 

 

إلهام الفضالة
شهاب جوهر
فن ومشاهير

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15780
منذ 20 دقيقة
الله يصلح حالك
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9778
منذ 16 دقيقة
ما عليك منهم شهاب ** طنش تعش تتنتعش **!!

وحقرهم ترى الحقران يقطع المصرااان ***!!

وألـف مبروووك **!!!
قرم
قرم عدد التعليقات : 329
منذ 8 دقائق
ههههههههههههه
يا حليله.
خلك بشغلك يا شهاب وكمل المشوار.
وما يخالف لاتزعل.
قرم
قرم عدد التعليقات : 329
منذ 8 دقائق
ههههههههههههه
يا حليله.
خلك بشغلك يا شهاب وكمل المشوار.
وما يخالف لاتزعل.

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أحدث التعليقات

قرم
موافق موافق... موافق...موافق موافق
رااايق
الله يرحمها ويغفر لها ***
قرم
احسنت يارامي
قرم
احسنت يارامي
محمد
هذا مطبل كبير ماهمه المواطنين ذوي الدخل المحدود وهم كثربالبلد

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