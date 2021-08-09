النصر يفتقد 3 لاعبين قبل مواجهة ضمك

طلال الغامدي (صدى):
يفتقد فريق نادي النصر، خدمات 3 من لاعبيه قبل الجولة الافتتاحية من بطولة دوري المحترفين موسم 2021-2022.
وذكرت تقارير صحفية أنه تم تأكيد غياب الثلاثي محمد آل فتيل ومحمد قاسم وعبدالإله العمري عن صفوف النصر خلال مواجهة ضمك.
وأضافت : وذلك بسبب عدم الجاهزية البدنية الكاملة، ما وضع مينيز في ورطة وأمام اختبار صعب ومبكر من أجل العثور على البديل المناسب وتجهيزه فنيًا خلال هذه الفترة القصيرة.
ويذكر أن فريق النصر يواجه نظيره ضمك، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري، يوم الجمعة 13 أغسطس الجاري، على ملعب «مرسول بارك» بالرياض.