نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

النصر يفتقد 3 لاعبين قبل مواجهة ضمك

منذ ساعة
2277
النصر يفتقد 3 لاعبين قبل مواجهة ضمك

طلال الغامدي (صدى):
يفتقد فريق نادي النصر، خدمات 3 من لاعبيه قبل الجولة الافتتاحية من بطولة دوري المحترفين موسم 2021-2022.

وذكرت تقارير صحفية أنه تم تأكيد غياب الثلاثي محمد آل فتيل ومحمد قاسم وعبدالإله العمري عن صفوف النصر خلال مواجهة ضمك.

وأضافت : وذلك بسبب عدم الجاهزية البدنية الكاملة، ما وضع مينيز في ورطة وأمام اختبار صعب ومبكر من أجل العثور على البديل المناسب وتجهيزه فنيًا خلال هذه الفترة القصيرة.

ويذكر أن فريق النصر يواجه نظيره ضمك، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري، يوم الجمعة 13 أغسطس الجاري، على ملعب «مرسول بارك» بالرياض.

 

النصر
دوري المحترفين
ضمك

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
لاعجب اذا النساء ترجلت ولكن تانيث الرجال عجيب
جواهر
لانه ما اصبك الله با لفقر لكي ترى هل هو مبالغ فيه ام لا حسبي الله ونعم الوكيل
عبدالرحيم
تغيير الزيت كل ١٠ آلاف كلم أكبر خطأ يرتكبه الكثيرين وتسبب في تدمير المحرك لان اجواءنا الحارة تحرق الزيت ويفقد الزيت كثافته.
قرم
مين نادر النادر؟ يبدو انه فعلن نادر الظهور.
رااايق
حسناً***

أخر الأخبار

الاتحاد ينهي أزمة خصم النقاط
الاتحاد ينهي أزمة خصم النقاط
منذ دقيقتين 1326
ميكرولينو تزيح الستار عن أصغر سيارة كهربائية في العالم
ميكرولينو تزيح الستار عن أصغر سيارة كهربائية في العالم
منذ 17 دقيقة 1372
كيف تعاملت امرأة مع لصوص حاولوا سرقة سيارتها
كيف تعاملت امرأة مع لصوص حاولوا سرقة سيارتها
منذ 28 دقيقة 507
لحظة احتراق سياره وبداخلها 4 شبان
لحظة احتراق سياره وبداخلها 4 شبان
منذ 32 دقيقة 581
سائق محظوظ على الاخر
سائق محظوظ على الاخر
منذ 37 دقيقة 565
بالفيديو.. أول مواطنة رائدة في رياضة التايكوندو تتحدث عن تجربتها وأبرز إنجازاتها
بالفيديو.. أول مواطنة رائدة في رياضة التايكوندو تتحدث عن تجربتها وأبرز إنجازاتها
منذ 43 دقيقة 1705
مدينة الملك سعود الطبية تحذر من مخاطر طرق إنقاص الوزن السريعة
مدينة الملك سعود الطبية تحذر من مخاطر طرق إنقاص الوزن السريعة
منذ 47 دقيقة 1553
مؤرخ يتهم "ميلانيا ترامب" بتدمير التاريخ الأمريكي
مؤرخ يتهم "ميلانيا ترامب" بتدمير التاريخ الأمريكي
منذ 53 دقيقة 651
وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل
وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل
منذ 57 دقيقة 1608
زوج إلهام الفضالة يشن هجومًا حادًا على منتقدي زواجهما
زوج إلهام الفضالة يشن هجومًا حادًا على منتقدي زواجهما
منذ ساعة 1192