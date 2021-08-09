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لحظة تحطم طائرة اثناء الهبوط
منذ ساعة
847
1
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 15780
منذ 9 دقائق
اختربت وتحطمت واحترقت .. عساه سالم منها
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أحدث التعليقات
قرم
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رااايق
الله يرحمها ويغفر لها ***
قرم
احسنت يارامي
قرم
احسنت يارامي
محمد
هذا مطبل كبير ماهمه المواطنين ذوي الدخل المحدود وهم كثربالبلد
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