الكشف عن مايقدمه برميل واحد من النفط في الحياة اليومية

علي القحطاني (صدى):
سلط تقرير تلفزيوني الضوء ما يقدمه برميل النفط الذي يحتوي على 42 جالوناً، وما يمكن صنعه في الحياة اليومية بشكل تقريبي.
وأوضح التقرير أن البرميل الواحد من النفط يقدم 450 كم لقيادة سيارة متوسطة الحجم تسير بالبنزين، و65 كم لقيادة شاحنة ثقيلة تعمل بوقود الديزل، و1 لتر من زيت المحركات، كما يقدم 3.8 لتر من الأسفلت لبناء الشوارع وتغطية المنازل، بحسب الإخبارية.
ويقدم أيضا و70 كيلوواط / ساعة من الكهرباء، و1.8 كجم من قوالب الفحم، و12 أسطوانة غاز كبيرة من غاز البروبان، وأخيراً 170 شمعة أو 27 قلم ألوان شمعية.