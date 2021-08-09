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الكشف عن مايقدمه برميل واحد من النفط في الحياة اليومية

منذ ساعة
1946
الكشف عن مايقدمه برميل واحد من النفط في الحياة اليومية

علي القحطاني (صدى):
سلط تقرير تلفزيوني الضوء ما يقدمه برميل النفط الذي يحتوي على 42 جالوناً، وما يمكن صنعه في الحياة اليومية بشكل تقريبي.

وأوضح التقرير أن البرميل الواحد من النفط يقدم 450 كم لقيادة سيارة متوسطة الحجم تسير بالبنزين، و65 كم لقيادة شاحنة ثقيلة تعمل بوقود الديزل، و1 لتر من زيت المحركات، كما يقدم 3.8 لتر من الأسفلت لبناء الشوارع وتغطية المنازل، بحسب الإخبارية.

ويقدم أيضا و70 كيلوواط / ساعة من الكهرباء، و1.8 كجم من قوالب الفحم، و12 أسطوانة غاز كبيرة من غاز البروبان، وأخيراً 170 شمعة أو 27 قلم ألوان شمعية.

 

المملكة
النفط
برميل
الحياة اليومية

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أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
لاعجب اذا النساء ترجلت ولكن تانيث الرجال عجيب
جواهر
لانه ما اصبك الله با لفقر لكي ترى هل هو مبالغ فيه ام لا حسبي الله ونعم الوكيل
عبدالرحيم
تغيير الزيت كل ١٠ آلاف كلم أكبر خطأ يرتكبه الكثيرين وتسبب في تدمير المحرك لان اجواءنا الحارة تحرق الزيت ويفقد الزيت كثافته.
قرم
مين نادر النادر؟ يبدو انه فعلن نادر الظهور.
رااايق
حسناً***

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