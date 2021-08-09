تطبيق إلكتروني يقود سيدة لاكتشاف خيانة زوجها

دبي (صدى):
نشبت مشاجرة بين زوج وزوجته في دبي إثر اكتشافها خيانته لها عن طريق الصدفة، حيث تسبب إشعارا عبر تطبيق إلكتروني لتوصيل الطعام في اكتشاف سيدة عربية خيانة زوجها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو من عام 2020، حين تلقت سيدة عربية إشعارا من التطبيق الذي يتشارك فيه الزوجان، فتواصلت مع المطعم الذي أكد لها صحة الطلب وعنوانه في أحد الفنادق بدبي و توجهت مباشرة إلى العنوان لتفاجأ بزوجها داخل الغرفة بصحبة فتاة أجنبية.
وإثر ذلك، تشاجرت السيدة مع زوجها في محل الواقعة، وتطورت المشاجرة إلى اعتدائه عليها، ما دفعها إلى تقديم بلاغ لدى الشرطة.
وقال الزوج في التحقيقات أنه يوجد خلاف بينه وبين زوجته تطور إلى اشتباك بالأيدي، منكرا إحداث أي إصابات قد تكون السبب في عجز زوجته كما تدّعي، مبينا أن الإصابات التي لحقت بها تعود لإصابات سابقة نتيجة ممارستها رياضات خطرة مثل ركوب الخيل والغوص واليوجا، وأن هناك خلافات بينهما ودعوى طلاق بمحكمة الأحوال الشخصية.
وقضت محكمة أول درجة ببراءة الزوج وانتفاء الجريمة، وكيدية الاتهام، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.