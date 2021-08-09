النائب العام يوجه بالقبض على الشخص الذي اعتدى بالضرب على امرأة بالخرج

علي القحطاني (صدى):
وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الاثنين، بالقبض على شخص اعتدى بالضرب على امرأة في مكان عام في محافظة الخرج.
وأصدر النائب العام، أمرًا بالقبض على المتهم المعنيّ بالسلوك المجرّم في مقطع الفيديو، استنادً للمادتين (١٥ و١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية.
وكانت صحيفة "صدى" قد تناولت مقطع فيديو يظهر اعتداء شاب في محافظة الخرج، بالضرب على بائعة، وذلك بعدما رفضت إعطاءه حسابها الشخصي بتطبيق سناب شات.
واعتدى الشاب على البائعة، كما تحرش بها وطلب منها حساب السناب شات، وبعدما رفضت تشاجر معها وقام بضربها؛ لتعلو مطالبات بضرورة محاسبته.
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