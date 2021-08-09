نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

النائب العام يوجه بالقبض على الشخص الذي اعتدى بالضرب على امرأة بالخرج

منذ 19 دقيقة
1523
النائب العام يوجه بالقبض على الشخص الذي اعتدى بالضرب على امرأة بالخرج

علي القحطاني (صدى):
وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الاثنين، بالقبض على شخص اعتدى بالضرب على امرأة في مكان عام في محافظة الخرج.

وأصدر النائب العام، أمرًا بالقبض على المتهم المعنيّ بالسلوك المجرّم في مقطع الفيديو، استنادً للمادتين (١٥ و١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية.

وكانت صحيفة "صدى" قد تناولت مقطع فيديو يظهر اعتداء شاب في محافظة الخرج، بالضرب على بائعة، وذلك بعدما رفضت إعطاءه حسابها الشخصي بتطبيق سناب شات.

واعتدى الشاب على البائعة، كما تحرش بها وطلب منها حساب السناب شات، وبعدما رفضت تشاجر معها وقام بضربها؛ لتعلو مطالبات بضرورة محاسبته.

اقرأ أيضًا:

فيديو.. شاب يعتدي بالضرب على بائعة رفضت إعطاءه سنابها في الخرج

الخرج
اعتداء
امرأة
الضرب
النائب العام
مكان عام

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

نجاة محمد
احسنت يا رامي
نجاة محمد
احسنتم و بارك الله فيكم و حفظكم
نجاة محمد
احسنتم و بارك الله فيكم و حفظكم
سمر
انا احب عسكري جزائري واتمنى ان نتزوج هل يوجد حلول😥😥؟؟؟
kkkk
مازال التخلف موجود للاسف حتى عند الاشارات ترا المتخلفين ثقافيا يرمون المخلافات وفي كل مكان الى متى انتم جهله

أخر الأخبار

بالفيديو.. الأرصاد: هطول أمطار على المرتفعات الجنوبية والغربية
بالفيديو.. الأرصاد: هطول أمطار على المرتفعات الجنوبية والغربية
منذ 14 دقيقة 1408
النائب العام يوجه بالقبض على الشخص الذي اعتدى بالضرب على امرأة بالخرج
النائب العام يوجه بالقبض على الشخص الذي اعتدى بالضرب على امرأة بالخرج
منذ 19 دقيقة 1523
بالفيديو.. عجلان العجلان: ارتفاع أسعار المواد الغذائية غير مبالغ فيه
بالفيديو.. عجلان العجلان: ارتفاع أسعار المواد الغذائية غير مبالغ فيه
منذ 25 دقيقة 1570
تطبيق إلكتروني يقود سيدة لاكتشاف خيانة زوجها
تطبيق إلكتروني يقود سيدة لاكتشاف خيانة زوجها
منذ 30 دقيقة 776
الصحة توضح موقف المراجعين غير المحصنين من دخول المستشفيات
الصحة توضح موقف المراجعين غير المحصنين من دخول المستشفيات
منذ 35 دقيقة 1681
بالفيديو.. زوج دنيا سمير غانم يلقي بهاتف شخص صّور قبر دلال عبدالعزيز
بالفيديو.. زوج دنيا سمير غانم يلقي بهاتف شخص صّور قبر دلال عبدالعزيز
منذ 45 دقيقة 1012
أب يدهس ابنته بالخطأ
أب يدهس ابنته بالخطأ
منذ 59 دقيقة 732
كابتن باخرة في حالة غير طبيعية
كابتن باخرة في حالة غير طبيعية
منذ ساعة 595
خل الاستعراض ينفعك
خل الاستعراض ينفعك
منذ ساعة 566
بالفيديو.. "الضمان الصحي" : 3 حالات تسمح للموظف تقديم شكوى ضد صاحب العمل
بالفيديو.. "الضمان الصحي" : 3 حالات تسمح للموظف تقديم شكوى ضد صاحب العمل
منذ ساعة 1823