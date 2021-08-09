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بالفيديو.. "الضمان الصحي" : 3 حالات تسمح للموظف تقديم شكوى ضد صاحب العمل

منذ ساعة
1819
بالفيديو.. "الضمان الصحي" : 3 حالات تسمح للموظف تقديم شكوى ضد صاحب العمل

الرياض (صدى):
كشف مجلس الضمان الصحي، أنه يحق للموظف تقديم شكوى ضد صاحب العمل في ثلاث حالات.

وأوضح المجلس، أن تلك الحالات تتمثل في: إذا لم يصدر وثيقة تأمين له، وإذا لم يصدر وثيقة تأمين لأحد أفراد أسرته، أو إذا طلب من الموظف المشاركة في أقساط التأمين.

وعلى جانب آخر، قال الضمان الصحي، أنه في حال وجود رفض لتغطية خدمة طبية، يمكن تقديم شكوى ضد شركة التأمين، لافتًا إلى أن وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة تعطي الأجهزة الطبية شريطة أن تكون مطلوبة وضرورية من الطبيب المعالج في مقدم خدمة معتمد لدى المجلس حسب الأسعار المعتادة والمعقولة.

 

الضمان الصحي
شكاوى
الموظف
صاحب العمل

التعليقات

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
احسنت يا رامي
نجاة محمد
احسنتم و بارك الله فيكم و حفظكم
نجاة محمد
احسنتم و بارك الله فيكم و حفظكم
سمر
انا احب عسكري جزائري واتمنى ان نتزوج هل يوجد حلول😥😥؟؟؟
kkkk
مازال التخلف موجود للاسف حتى عند الاشارات ترا المتخلفين ثقافيا يرمون المخلافات وفي كل مكان الى متى انتم جهله

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