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شمس البارودي تكشف حقيقة مشاركتها في غسل دلال عبد العزيز

منذ ساعة
1369
شمس البارودي تكشف حقيقة مشاركتها في غسل دلال عبد العزيز

القاهرة (صدى):
علقت الفنانة المصرية المعتزلة، شمس البارودي، على الانباء المتداولة عن مشاركتها في غسل وتكفين الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التي توفيت السبت الماضي.

وقالت البارودي: "أنا في بيتي، ودعوت لدلال أنا وأسرتي وربى يتقبل منا"، مشيرة إلى أنها لم تعد تشارك في غسل وتكفين الأموات منذ فترة طويلة، بسبب انعكاساته على صحتها.

وأضافت : "أنا بقالي كتير بطلت موضوع الغسل، لأن بتعب بعده جدًا.. سألت العلماء قالوا لي حفاظك على صحتك لبيتك وزوجك أولى؛ لأنى كنت برقد بعدها".

وأشارت البارودي إلى أنها تدعو لابنتي الفنانة الراحلة؛ دنيا وإيمي سمير غانم، في محنتهما وأن يلهمهم الله الصبر".

مصر
شمس البارودي
دلال عبد العزيز

التعليقات

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
احسنت يا رامي
نجاة محمد
احسنتم و بارك الله فيكم و حفظكم
نجاة محمد
احسنتم و بارك الله فيكم و حفظكم
سمر
انا احب عسكري جزائري واتمنى ان نتزوج هل يوجد حلول😥😥؟؟؟
kkkk
مازال التخلف موجود للاسف حتى عند الاشارات ترا المتخلفين ثقافيا يرمون المخلافات وفي كل مكان الى متى انتم جهله

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