شمس البارودي تكشف حقيقة مشاركتها في غسل دلال عبد العزيز

القاهرة (صدى):
علقت الفنانة المصرية المعتزلة، شمس البارودي، على الانباء المتداولة عن مشاركتها في غسل وتكفين الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التي توفيت السبت الماضي.
وقالت البارودي: "أنا في بيتي، ودعوت لدلال أنا وأسرتي وربى يتقبل منا"، مشيرة إلى أنها لم تعد تشارك في غسل وتكفين الأموات منذ فترة طويلة، بسبب انعكاساته على صحتها.
وأضافت : "أنا بقالي كتير بطلت موضوع الغسل، لأن بتعب بعده جدًا.. سألت العلماء قالوا لي حفاظك على صحتك لبيتك وزوجك أولى؛ لأنى كنت برقد بعدها".
وأشارت البارودي إلى أنها تدعو لابنتي الفنانة الراحلة؛ دنيا وإيمي سمير غانم، في محنتهما وأن يلهمهم الله الصبر".