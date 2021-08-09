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طريقة فعالة لضبط نسبة السكر في الدم

منذ ساعة
1800
طريقة فعالة لضبط نسبة السكر في الدم

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يساعد المؤشر الجلايسيمي في تقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن، كما يساعد في الحصول على جدول غذائي يومي متوازن وفق احتياجات المرء اليومية من المواد الغذائية

ويتكون نظام المؤشر الجلايسيمي الغذائي من عدد من الأطعمة التي تحتوي الكربوهيدرات، الأمر الذي يساعد في معرفة كمية الطعام التي تزيد من معدلات السكر في الدم،وفقا لما نشره موقع “أونلي ماي هيلث”.

وكشفت أخصائية التغذية شيلبا سينغ أن الفوائد الناجمة عن اتباع نظام المؤشر الجلايسيمي الغذائي هو أنه يؤمن التنوع في النظام الغذائي، ويفيد في الحفاظ على الوزن، و يحافظ على مستويات السكر في الدم، و تنظيم معدل السعرات الحرارية، وتناول وجبات صحية غنية بالعناصر الغذائية، يحسن مستويات الكوليسترول، يقلل من مخاطر الاصابة بالسرطان، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
احسنت يا رامي
نجاة محمد
احسنتم و بارك الله فيكم و حفظكم
نجاة محمد
احسنتم و بارك الله فيكم و حفظكم
سمر
انا احب عسكري جزائري واتمنى ان نتزوج هل يوجد حلول😥😥؟؟؟
kkkk
مازال التخلف موجود للاسف حتى عند الاشارات ترا المتخلفين ثقافيا يرمون المخلافات وفي كل مكان الى متى انتم جهله

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