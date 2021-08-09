طريقة فعالة لضبط نسبة السكر في الدم

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يساعد المؤشر الجلايسيمي في تقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن، كما يساعد في الحصول على جدول غذائي يومي متوازن وفق احتياجات المرء اليومية من المواد الغذائية
ويتكون نظام المؤشر الجلايسيمي الغذائي من عدد من الأطعمة التي تحتوي الكربوهيدرات، الأمر الذي يساعد في معرفة كمية الطعام التي تزيد من معدلات السكر في الدم،وفقا لما نشره موقع “أونلي ماي هيلث”.
وكشفت أخصائية التغذية شيلبا سينغ أن الفوائد الناجمة عن اتباع نظام المؤشر الجلايسيمي الغذائي هو أنه يؤمن التنوع في النظام الغذائي، ويفيد في الحفاظ على الوزن، و يحافظ على مستويات السكر في الدم، و تنظيم معدل السعرات الحرارية، وتناول وجبات صحية غنية بالعناصر الغذائية، يحسن مستويات الكوليسترول، يقلل من مخاطر الاصابة بالسرطان، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.