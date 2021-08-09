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"المياه الوطنية": تشغيل شبكات المياه في 6 قرى بمحافظة صامطة في جازان

منذ ساعتين
1989
"المياه الوطنية": تشغيل شبكات المياه في 6 قرى بمحافظة صامطة في جازان

جازان (صدى):
بدأت شركة المياه الوطنية تشغيل شبكات المياه في 6 قرى بمحافظة صامطة في منطقة جازان؛ وهي الحقلة الجنوبية والجيانية العليا والجيانية السفلى والروايا الشرقية والروايا الغربية وأبو المض، ويأتي ذلك لتلبية الطلب المتزايد على خدمات المياه، إضافة إلى تعزيز منظومة مصادر المياه، والبُنى التحتية للخدمات المائية والبيئية.

وأوضح مدير عام المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن جبر أن أطوال شبكات وخطوط المياه المنفذة بلغت 22 كيلومتراً طولياً، بالإضافة إلى 1300 توصيلة منزلية، وخزان بسعة 10,000 متر مكعب، لخدمة أكثر من 13000 مستفيد بكمية مياه تصل إلى 2000 متر مكعب في اليوم، وعدد ساعات ضخ يصل إلى 12 ساعة باليوم، لرفع نسب تغطية المياه، وتحسين الكفاءة التشغيلية.

ودعا مدير عام المياه بمنطقة جازان المستفيدين الذين تم تركيب عداداتهم إلى استخدام تطبيق المياه الوطنية على الهواتف الذكية لتحديث بياناتهم، مبيناً أنه بإمكان المستفيدين الذين لم تصلهم الخدمة في هذه القرى تقديم طلب توصيلة منزلية جديدة من خلال التطبيق بخطوات سهلة وسريعة.

صامطة
شركة المياه الوطنية
منطقة جازان
المياه

التعليقات

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
احسنت يا رامي
نجاة محمد
احسنتم و بارك الله فيكم و حفظكم
نجاة محمد
احسنتم و بارك الله فيكم و حفظكم
سمر
انا احب عسكري جزائري واتمنى ان نتزوج هل يوجد حلول😥😥؟؟؟
kkkk
مازال التخلف موجود للاسف حتى عند الاشارات ترا المتخلفين ثقافيا يرمون المخلافات وفي كل مكان الى متى انتم جهله

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