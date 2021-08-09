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استشاري: تطعيم أكثر من 80% من السكان يحقق "المناعة المجتمعية" ويقلل نسبة انتقال العدوى

منذ 33 دقيقة
1519
استشاري: تطعيم أكثر من 80% من السكان يحقق "المناعة المجتمعية" ويقلل نسبة انتقال العدوى

الرياض (صدى):
أكد استشاري مكافحة العدوى الدكتور محمد حلواني أن تطعيم أكثر من 80% من السكان يحقق "المناعة المجتمعية" ويقلل نسبة انتقال العدوى أقل من 1%

وأوضح الاستشاري أن الهدف من المناعة المجتمعية الحفاظ على الفئات الضعيفة وتطعيمها أولا ثم الفئات الأخرى الأقل تأثرا بالمرض .

وتوقع حلواني أنه يمكن الوصول للمناعة المجتمعية قبل نهاية العام في حال الاستمرار على هذه الوتيرة، مشيرا إلى أنه سيتم الوصول إلى تطعيم أكثر من 80% من المجتمع ونسبة انتقال العدوى ستكون أقل من 1% ولذلك يصعب على الفيروس الانتقال.

وشدد على ضرورة اتباع الاحتياطات اللازمة والإجراءات الاحترازية إضافة إلى التطعيم مما يؤدي إلى انخفاض كبير في أعداد إصابات كورونا وتعود الحياة إلى طبيعته.

لقاح كورونا
المناعة المجتمعية
إنتقال العدوى

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أحدث التعليقات

رااايق
كل خبر عن النصر تشوف الهلاليين أو ناس يردون **!!!!
مغرد
والمطلوب يفتح لها محل
رااايق
هههههههههههههههههههههههه
عبدالرحمن
يصوم ويفطر على بصله .
dfs
ايام جميلة شوفوا السقف جذع شجر وجريد نخل

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