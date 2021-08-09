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لفظ خارج يتسبب في إيقاف عمر كمال عن الغناء

منذ 39 دقيقة
533
لفظ خارج يتسبب في إيقاف عمر كمال عن الغناء

القاهرة (صدى):
كشف طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين في مصر، إن مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، قرر إيقاف المطرب عمر كمال لمدة أسبوع.

ووقف المطرب عمر كمال أمام لجنة التحقيقات بنقابة المهن الموسيقية المصرية، بناء على قرار مجلس الإدارة، برئاسة الفنان هاني شاكر، للتحقيق في اللفظ الخارج الذي بدر منه في أحد الحفلات.

وأوضح عمر كمال في التحقيق أن ذلك كان في إطار حفلة خاصة وقديم، حيث كانت قبل عام ونصف العام بإحدى الفيلات بمنطقة المريوطية، فيما أكدت النقاية:" وتم التحذير في حالة التكرار بتوقيع أقصى عقوبة، وقد تكون الإيقاف وإلغاء تصريح الغناء الخاص به وأقر المطرب بذلك".

الغناء
المهرجانات
لفظ خارج
عمر كمال

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أحدث التعليقات

رااايق
كل خبر عن النصر تشوف الهلاليين أو ناس يردون **!!!!
مغرد
والمطلوب يفتح لها محل
رااايق
هههههههههههههههههههههههه
عبدالرحمن
يصوم ويفطر على بصله .
dfs
ايام جميلة شوفوا السقف جذع شجر وجريد نخل

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