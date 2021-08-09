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بالفيديو.. رد فعل طريف من مسن تونسي بعد تلقيه اللقاح ضد كورونا

منذ ساعة
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بالفيديو.. رد فعل طريف من مسن تونسي بعد تلقيه اللقاح ضد كورونا

تونس (صدى):
أظهر مقطع فيديو رد فعل طريف من مسن تونسي في مدينة السواسي بعد تلقيه لقاح كورونا، حيث أنه ظل يرقص من الفرح.

وبين الفيديو عفوية المسن وتلقائيته، بعدما تناسي في لحظة سنوات عمره الطويل، إثر خروجه من مركز للتلقيح في مدينة السواسي فحولته جرعة التطعيم إلى شاب صغير، يجيد الحركات البلهوانية، وفن الرقص والقفز على أنغام الموسيقى، مثيرا دهشة الحاضرين الذين وثقوا الحادثة الطريفة بهواتفهم.

يذكر أنه انطلقت عملية مكثفة للتلقيح ضد كوفيد 19 في كامل تونس أمس، والتي تعد الأكبر منذ بدء الحملة الوطنية في مارس2021 لكبح جماح جائحة كورونا التي راح ضحيتها أكثر من 20 ألف شخص.

تونس
لقاح كورونا
مسن تونسي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131955
منذ 23 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههه ..

.. ممتاز يرقص بدون عكاااز .. يمكن التطعيمه فيها تلغيمه ..
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9772
منذ 6 دقائق
هههههههههههههههههههههههه

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أحدث التعليقات

رااايق
كل خبر عن النصر تشوف الهلاليين أو ناس يردون **!!!!
مغرد
والمطلوب يفتح لها محل
رااايق
هههههههههههههههههههههههه
عبدالرحمن
يصوم ويفطر على بصله .
dfs
ايام جميلة شوفوا السقف جذع شجر وجريد نخل

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