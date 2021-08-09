بالفيديو.. رد فعل طريف من مسن تونسي بعد تلقيه اللقاح ضد كورونا

تونس (صدى):
أظهر مقطع فيديو رد فعل طريف من مسن تونسي في مدينة السواسي بعد تلقيه لقاح كورونا، حيث أنه ظل يرقص من الفرح.
وبين الفيديو عفوية المسن وتلقائيته، بعدما تناسي في لحظة سنوات عمره الطويل، إثر خروجه من مركز للتلقيح في مدينة السواسي فحولته جرعة التطعيم إلى شاب صغير، يجيد الحركات البلهوانية، وفن الرقص والقفز على أنغام الموسيقى، مثيرا دهشة الحاضرين الذين وثقوا الحادثة الطريفة بهواتفهم.
يذكر أنه انطلقت عملية مكثفة للتلقيح ضد كوفيد 19 في كامل تونس أمس، والتي تعد الأكبر منذ بدء الحملة الوطنية في مارس2021 لكبح جماح جائحة كورونا التي راح ضحيتها أكثر من 20 ألف شخص.