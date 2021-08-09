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الإحصاء تكشف ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بـ1.5% في الربع الثاني لأول مرة منذ بدء الجائحة

منذ ساعة
1747
الإحصاء تكشف ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بـ1.5% في الربع الثاني لأول مرة منذ بدء الجائحة

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الثابتة ارتفع بنسبة 1.5% في الربع الثاني 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وأكدت الهيئة إن هذا النمو الإيجابي يعد الأول منذ بدء جائحة كوفيد 19، وأرجعت هذا النمو الإيجابي إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 10.1 %، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة الحكومية بمقدار 0.7 %، بينما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضا بنسبة 7 %.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل ارتفاعا بـ1.1 % في الربع الثاني 2021 مقارنة بالربع الأول 2021.

وكانت الهيئة قد بدأت بنشر تقديرات سريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي اعتبارا من الربع الثالث 2020، من أجل توفير معلومات في الوقت المناسب عن الاقتصاد السعودي لصناع القرار والمستخدمين.

المملكة
كورونا
الإحصاء
الجائحة

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
كل خبر عن النصر تشوف الهلاليين أو ناس يردون **!!!!
مغرد
والمطلوب يفتح لها محل
رااايق
هههههههههههههههههههههههه
عبدالرحمن
يصوم ويفطر على بصله .
dfs
ايام جميلة شوفوا السقف جذع شجر وجريد نخل

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