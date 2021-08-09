نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تجمع الرياض الصحي الأول يطلق عدة مبادرات في نموذج الرعاية الصحية

منذ 9 ساعات
1437
تجمع الرياض الصحي الأول يطلق عدة مبادرات في نموذج الرعاية الصحية

سعيد العجل (صدى):
أطلق تجمع الرياض الصحي الأول عدة مبادرات في نموذج الرعاية الصحية خلال النصف الأول من العام 2021؛ لتكون وفق ما يحتاجه المستفيد من الخدمات الصحية بآليات واجراءات فعالة وذات كفاءة ومخرجات مؤثرة.

حيث شكل مسار الولادة الآمنة لجنة تعنى بإعادة تأهيل مبادر الرضاعة الطبيعية في مدينة الملك سعود الطبية كمستشفى "صديق الطفل"، فيما تم إعادة تفعيل مبادرة ما بعد الولادة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وازدياد عدد استشارات ما قبل الزواج في المراكز الصحية.

وفعل مسار الرعاية المزمنة برنامج منسق الحالة في منشآت "التجمع الأول"؛ فيما ساهم بنقل الحالات ذات الخطورة المنخفضة من المستشفيات إلى مراكز الرعاية الأولية بخطة علاجية وملخص متابعة وذلك عن طريق منسق الحالة، كما تم التعاون مع المجلس الصحي السعودي بتفعيل برنامج الكشف المبكر لداء السكري والعمل على التحديث الجديد له.

كما حسّن مسار الرعاية المجدولة مسار المريض لجراحة التهاب اللوزتين؛ وتقليص وقت انتظار المرضى من 23 يوم حتى 9 أيام فقط، وعمل المسار على رفع السعة السريرية لمركز إعادة التأهيل في مستشفى الإيمان العام؛ لتقليص وقت انتظار المرضى، فيما تم تفعيل عيادة اليوم الواحد في مراكز الرعاية الصحية الأولية؛ بهدف تسهيل تلقي الخدمة والحصول عليها بجودة عالية.

فيما افتتح مسار الرعاية التلطيفية قسم خاص له في مستشفى الملك سلمان، بالإضافة إلى تحويل مرضى الرعاية المديدة من بقية مستشفيات "التجمع الأول" لمستشفى النقاهة؛ لرفع السعة السريرية.

ودشن مسار الرعاية الوقائية عيادة المدرب الصحي في مدينة الملك سعود الطبية ومستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل؛ لزيادة وعي الموظفين ودعمهم لتحسين نمط حياتهم وتحقيق الأهداف الصحية المخططة لهم، كما تم تأهيل مجموعة من الممرضين من قبل المدرب الصحي لتثقيف المرضى في مسار الزواج والحمل الآمن والطفل السليم في مراكز الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى تفعيل مبادرات توعوية مختلفة لجميع مسارات نموذج الرعاية الصحية.

وأوضح المدير التنفيذي المشارك لنموذج الرعاية الصحية د. حسن الشهري بأن مسارات الرعاية هي مجموعة استراتيجيات مصممة خصيصاً لتلبية تطلعات المستفيد؛ تهدف إلى سهولة التحول لنظام صحي مترابط داخل مستشفيات ومراكز "التجمع الأول"؛ للتوسع والتنوع في تقديم خدمة مناسبة للشخص المناسب في المكان والوقت المناسب، وبجودة وكفاءة عالية.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رااايق
كل خبر عن النصر تشوف الهلاليين أو ناس يردون **!!!!
مغرد
والمطلوب يفتح لها محل
رااايق
هههههههههههههههههههههههه
عبدالرحمن
يصوم ويفطر على بصله .
dfs
ايام جميلة شوفوا السقف جذع شجر وجريد نخل

أخر الأخبار

استشاري: تطعيم أكثر من 80% من السكان يحقق "المناعة المجتمعية" ويقلل نسبة انتقال العدوى
استشاري: تطعيم أكثر من 80% من السكان يحقق "المناعة المجتمعية" ويقلل نسبة انتقال العدوى
منذ 33 دقيقة 1510
لفظ خارج يتسبب في إيقاف عمر كمال عن الغناء
لفظ خارج يتسبب في إيقاف عمر كمال عن الغناء
منذ 38 دقيقة 526
بالفيديو.. مختصون: تعزيز المنظومة العدلية بنظام حماية الشهود
بالفيديو.. مختصون: تعزيز المنظومة العدلية بنظام حماية الشهود
منذ 43 دقيقة 1567
أطعمة تقضي على الأرق وتحفز النوم
أطعمة تقضي على الأرق وتحفز النوم
منذ 48 دقيقة 1602
بالفيديو.. رد فعل طريف من مسن تونسي بعد تلقيه اللقاح ضد كورونا
بالفيديو.. رد فعل طريف من مسن تونسي بعد تلقيه اللقاح ضد كورونا
منذ ساعة 935
وظائف عُمد للأحياء شاغرة توفرها شرطة منطقتي الرياض وتبوك
وظائف عُمد للأحياء شاغرة توفرها شرطة منطقتي الرياض وتبوك
منذ ساعة 1755
الإحصاء تكشف ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بـ1.5% في الربع الثاني لأول مرة منذ بدء الجائحة
الإحصاء تكشف ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بـ1.5% في الربع الثاني لأول مرة منذ بدء الجائحة
منذ ساعة 1745
بالفيديو.. البطل الأولمبي طارق حامدي: أهدي إنجاز تحقيق الميدالية للقيادة
بالفيديو.. البطل الأولمبي طارق حامدي: أهدي إنجاز تحقيق الميدالية للقيادة
منذ ساعة 1879
طبيب متجول يزور إحدى المدارس في قرية بصحراء النفود قبل 44 عام
طبيب متجول يزور إحدى المدارس في قرية بصحراء النفود قبل 44 عام
منذ ساعة 1277
بالفيديو.. "سنومة" تكشف عن رغبتها في الزواج
بالفيديو.. "سنومة" تكشف عن رغبتها في الزواج
منذ ساعة 1461