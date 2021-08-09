نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. البطل الأولمبي طارق حامدي: أهدي إنجاز تحقيق الميدالية للقيادة

منذ ساعة
1777
1
بالفيديو.. البطل الأولمبي طارق حامدي: أهدي إنجاز تحقيق الميدالية للقيادة

ماجد محمد (صدى):
أكد نجم المنتخب الوطني للكاراتيه طارق حامدي على أنه يهدي إنجازه في أولمبياد طوكيو 2020، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.

وقال حامدي لقناة " الإخبارية " بعد وصوله إلى جدة برفقة وزير الرياضة : أهدي إنجاز تحقيق الميدالية للقيادة والمملكة تستحق هذه المكانة والقادم سيكون أجمل.

وكانت " صدى " قد نشرت مقطع فيديو وثق لحظة استقبال البطل الأولمبي عند وصوله للصالة الملكية حيث أقيم احتفال كبير له بعد تحقيق الميدالية الأولمبية السعودية الثانية في تاريخ الأولمبياد.

اقرأ ايضا

بالفيديو.. لحظة وصول البطل الأولمبي "طارق حامدي" إلى جدة

جدة
طوكيو
طارق حامدي
الكاراتيه
وزير الرياضة

التعليقات

فهد آل قنيعير
فهد آل قنيعير عدد التعليقات : 596
منذ 29 دقيقة
اهم شي انك فقعت وجه الايراني وبرد قلوبنه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو العرب
اصلن فيه فحص اول ماتنزل الى مملكة
خالد احمد
لدي كورلا ٢٠٠٤ معالعلم غيرت ماكينة ولكن لاحظت نقيص زيت مافي تهريب ولا دخان هل هذا طبيعي ولا في شي في الماكينة
زائر
أرجوا من أي شخص يتهكم ويتنمر،ويحاول الإنتقاص من الآخرين أن يدرك أن هناك نظام يوقفه عند حده، ويجعله يكون عرضة لجزاء رادع وغرامة مالية...
زائر
أرجوا من أي شخص يتهكم ويتنمر،ويحاول الإنتقاص من الآخرين أن يدرك أن هناك نظام يوقفه عند حده، ويجعله يكون عرضة لجزاء رادع وغرامة مالية...
العمري
المفروض هذا العام التعليم عن بعد لجميع المراحل حتي تنتهي هذه الجائحة كل يوم نسمع عن متحورات واسرع انتشارا

أخر الأخبار

أطعمة تقضي على الأرق وتحفز النوم
أطعمة تقضي على الأرق وتحفز النوم
منذ 19 دقيقة 1334
بالفيديو.. رد فعل طريف من مسن تونسي بعد تلقيه اللقاح ضد كورونا
بالفيديو.. رد فعل طريف من مسن تونسي بعد تلقيه اللقاح ضد كورونا
منذ 34 دقيقة 566
وظائف عُمد للأحياء شاغرة توفرها شرطة منطقتي الرياض وتبوك
وظائف عُمد للأحياء شاغرة توفرها شرطة منطقتي الرياض وتبوك
منذ 43 دقيقة 1565
الإحصاء تكشف ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بـ1.5% في الربع الثاني لأول مرة منذ بدء الجائحة
الإحصاء تكشف ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بـ1.5% في الربع الثاني لأول مرة منذ بدء الجائحة
منذ ساعة 1702
بالفيديو.. البطل الأولمبي طارق حامدي: أهدي إنجاز تحقيق الميدالية للقيادة
بالفيديو.. البطل الأولمبي طارق حامدي: أهدي إنجاز تحقيق الميدالية للقيادة
منذ ساعة 1777
طبيب متجول يزور إحدى المدارس في قرية بصحراء النفود قبل 44 عام
طبيب متجول يزور إحدى المدارس في قرية بصحراء النفود قبل 44 عام
منذ ساعة 1074
بالفيديو.. "سنومة" تكشف عن رغبتها في الزواج
بالفيديو.. "سنومة" تكشف عن رغبتها في الزواج
منذ ساعة 1262
"التعاون الإسلامي" تستنكر المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين في خميس مشيط
"التعاون الإسلامي" تستنكر المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين في خميس مشيط
منذ ساعة 1678
برشلونة يمنع باريس سان جيرمان من ضم ميسي بدعوى قضائية
برشلونة يمنع باريس سان جيرمان من ضم ميسي بدعوى قضائية
منذ ساعة 2229
بالفيديو.. قائد مركبة متهور يخالف الأنظمة ويتجاوز المسار المحدد
بالفيديو.. قائد مركبة متهور يخالف الأنظمة ويتجاوز المسار المحدد
منذ ساعة 1912