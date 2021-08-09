بالفيديو.. البطل الأولمبي طارق حامدي: أهدي إنجاز تحقيق الميدالية للقيادة

ماجد محمد (صدى):
أكد نجم المنتخب الوطني للكاراتيه طارق حامدي على أنه يهدي إنجازه في أولمبياد طوكيو 2020، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.
وقال حامدي لقناة " الإخبارية " بعد وصوله إلى جدة برفقة وزير الرياضة : أهدي إنجاز تحقيق الميدالية للقيادة والمملكة تستحق هذه المكانة والقادم سيكون أجمل.
وكانت " صدى " قد نشرت مقطع فيديو وثق لحظة استقبال البطل الأولمبي عند وصوله للصالة الملكية حيث أقيم احتفال كبير له بعد تحقيق الميدالية الأولمبية السعودية الثانية في تاريخ الأولمبياد.
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