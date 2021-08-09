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طبيب متجول يزور إحدى المدارس في قرية بصحراء النفود قبل 44 عام

منذ ساعة
1277
1
طبيب متجول يزور إحدى المدارس في قرية بصحراء النفود قبل 44 عام
طبيب
المدارس
صحراء النفود
خبر في صورة

التعليقات

dfs
dfs عدد التعليقات : 221
منذ 10 دقائق
ايام جميلة
شوفوا السقف جذع شجر وجريد نخل

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أحدث التعليقات

رااايق
كل خبر عن النصر تشوف الهلاليين أو ناس يردون **!!!!
مغرد
والمطلوب يفتح لها محل
رااايق
هههههههههههههههههههههههه
عبدالرحمن
يصوم ويفطر على بصله .
dfs
ايام جميلة شوفوا السقف جذع شجر وجريد نخل

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