تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
طبيب متجول يزور إحدى المدارس في قرية بصحراء النفود قبل 44 عام
منذ ساعة
1277
1
واتساب
فيسبوك
تويتر
طبيب
المدارس
صحراء النفود
خبر في صورة
التعليقات
dfs
عدد التعليقات : 221
منذ 10 دقائق
ايام جميلة
شوفوا السقف جذع شجر وجريد نخل
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
رااايق
كل خبر عن النصر تشوف الهلاليين أو ناس يردون **!!!!
مغرد
والمطلوب يفتح لها محل
رااايق
هههههههههههههههههههههههه
عبدالرحمن
يصوم ويفطر على بصله .
dfs
ايام جميلة شوفوا السقف جذع شجر وجريد نخل
أخر الأخبار
استشاري: تطعيم أكثر من 80% من السكان يحقق "المناعة المجتمعية" ويقلل نسبة انتقال العدوى
منذ 33 دقيقة
1510
لفظ خارج يتسبب في إيقاف عمر كمال عن الغناء
منذ 38 دقيقة
523
بالفيديو.. مختصون: تعزيز المنظومة العدلية بنظام حماية الشهود
منذ 43 دقيقة
1567
أطعمة تقضي على الأرق وتحفز النوم
منذ 48 دقيقة
1602
بالفيديو.. رد فعل طريف من مسن تونسي بعد تلقيه اللقاح ضد كورونا
منذ ساعة
935
وظائف عُمد للأحياء شاغرة توفرها شرطة منطقتي الرياض وتبوك
منذ ساعة
1755
الإحصاء تكشف ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بـ1.5% في الربع الثاني لأول مرة منذ بدء الجائحة
منذ ساعة
1745
بالفيديو.. البطل الأولمبي طارق حامدي: أهدي إنجاز تحقيق الميدالية للقيادة
منذ ساعة
1879
طبيب متجول يزور إحدى المدارس في قرية بصحراء النفود قبل 44 عام
منذ ساعة
1277
بالفيديو.. "سنومة" تكشف عن رغبتها في الزواج
منذ ساعة
1461