بالفيديو.. "سنومة" تكشف عن رغبتها في الزواج

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أثارت مشهورة سناب شات الشهيرة "سنومة" الجدل بعدما نشرت مقطع فيديو تعرض خلاله نفسها للزواج مؤكدة أن أي شخص يتمنى أن يتزوجها.
وظهرت "سنومة" في الفيديو وهي تقول: "أنا في عمر الزهور وباقي صغيرة وأي شخص يتمنى يتزوج إنسانة مثلي، لإني إنسانة فعلاً أقدر الزوج"، مضيفة: "لسه عقليتي نفس عقلية أمهاتنا ".
وكانت "سنومة" قد أثارت الجدل في وقت سابق بحديثها عن طاعة الزوجة لزوجها، مؤكدة إن طاعة الزوج متقدمة على طاعة الوالدين، حتى لو كان الأم والأب على فراش المرض أو بين الحياة والموت، يبقى الزوج أهم.