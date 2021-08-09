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بالفيديو.. "سنومة" تكشف عن رغبتها في الزواج

منذ ساعة
1260
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بالفيديو.. "سنومة" تكشف عن رغبتها في الزواج

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أثارت مشهورة سناب شات الشهيرة "سنومة" الجدل بعدما نشرت مقطع فيديو تعرض خلاله نفسها للزواج مؤكدة أن أي شخص يتمنى أن يتزوجها.

وظهرت "سنومة" في الفيديو وهي تقول: "أنا في عمر الزهور وباقي صغيرة وأي شخص يتمنى يتزوج إنسانة مثلي، لإني إنسانة فعلاً أقدر الزوج"، مضيفة: "لسه عقليتي نفس عقلية أمهاتنا ".

وكانت "سنومة" قد أثارت الجدل في وقت سابق بحديثها عن طاعة الزوجة لزوجها، مؤكدة إن طاعة الزوج متقدمة على طاعة الوالدين، حتى لو كان الأم والأب على فراش المرض أو بين الحياة والموت، يبقى الزوج أهم.

الزواج
سناب شات
سنومة
فن ومشاهير

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9770
منذ 46 دقيقة
الله يرزقك بأبن الحلال ***

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أحدث التعليقات

ابو العرب
اصلن فيه فحص اول ماتنزل الى مملكة
خالد احمد
لدي كورلا ٢٠٠٤ معالعلم غيرت ماكينة ولكن لاحظت نقيص زيت مافي تهريب ولا دخان هل هذا طبيعي ولا في شي في الماكينة
زائر
أرجوا من أي شخص يتهكم ويتنمر،ويحاول الإنتقاص من الآخرين أن يدرك أن هناك نظام يوقفه عند حده، ويجعله يكون عرضة لجزاء رادع وغرامة مالية...
زائر
أرجوا من أي شخص يتهكم ويتنمر،ويحاول الإنتقاص من الآخرين أن يدرك أن هناك نظام يوقفه عند حده، ويجعله يكون عرضة لجزاء رادع وغرامة مالية...
العمري
المفروض هذا العام التعليم عن بعد لجميع المراحل حتي تنتهي هذه الجائحة كل يوم نسمع عن متحورات واسرع انتشارا

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