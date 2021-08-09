برشلونة يمنع باريس سان جيرمان من ضم ميسي بدعوى قضائية

وكالات (صدى):
قدم عدد من أعضاء برشلونة الإسباني شكوى للمفوضية الأوروبية، إضافة لطلب الإيقاف المؤقت أمام القضاء المدني والإداري في فرنسا، لمنع نادي باريس سان جيرمان من التعاقد مع ميسي.
وقال المحامي بمحكمة الاستئناف في باريس: "نسب باريس سان جيرمان، من حيث اللعب المالي النظيف، أسوأ من نسب برشلونة.. في موسم 2019-2020 بلغت النسبة بين رواتب ومداخيل الفريق الباريسي 99%، في حين بلغت نسبة برشلونة 54%".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن يؤدي اللعب المالي النظيف إلى تفاقم انجراف أعمال كرة القدم، وتحريكها من قبل القوى السيادية".