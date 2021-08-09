وظائف عُمد للأحياء شاغرة توفرها شرطة منطقتي الرياض وتبوك

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شرطة منطقتي الرياض وتبوك، عن توفر وظائف عُمد للأحياء على نظام المراتب (السابعة والسادسة والخامسة) ونظام المستخدمين - مراتب (33-31) لحملة الثانوية العامة فأعلى.
وأوضحت أن المراتب (الأحياء) : الرياض: المرتبة السابعة (الحائر، العليا الفيصلية، المصيف، عرقة، ديراب والحزم، الفوطة، النسيم الغربي، النظيم، الملك فيصل، السلام)، بينما المرتبة السادسة (البطحا والمرقب، عليشة، السويدي الغربي)، فيما المرتبة الخامسة (القدس).
وأشارت إلى أن تبوك - المراتب (السابعة والسادسة والخامسة): المرتبة السابعة: (حي القادسية، الأحياء الجنوبية بتبوك)، المرتبة السادسة (حي المروج)، المرتبة الخامسة (حي الروضة)، بينما تبوك - المستخدمين - مراتب (33-31): الأحياء (الشفاء والصفاء، القدس، النخيل، التعاون، البوادي، اليرموك، النظيم، مركز بئر بن هرماس).
وقالت أن التقديم بدأ من اليوم الاثنين ولمدة ثلاثين يومًا، حيث أن التقديم في:
1- الرياض: من تتوفر فيه شروط إشغال هذه الوظائف المعلن عنها من سكان هذه الأحياء المشار إليها أن يتقدم بطلبه إلى مقر شعبة الموارد البشرية المدنية بمديرية شرطة منطقة الرياض (مصطحبين معهم الشهادات العلمية والعملية وبطاقة الأحوال المدنية)، أو التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected]
2- تبوك - المراتب (السابعة والسادسة والخامسة): ترسل الطلبات لشرطة تبوك الموارد البشرية المدنية.
3- تبوك - المستخدمين (33-31) : شرطة تبوك الموارد البشرية المدنية، ماعدا وظائف مركز بئر بن هرماس تقدم لمركز شرطة بئر بن هرماس.