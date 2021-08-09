أفخم 5 سيارات SUV بالمملكة ضمن باقة 300 ألف ريال

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يضم السوق السعودي للسيارات ، والسوق العربي بشكل عام افضل المركبات، لما يحتوى من مميزات كثيرة منها الحجم العائلي وقوة التصميم و الأداء العالي .
وسلط تقرير الضوء على أفخم 5 سيارات SUV بالمملكة ، ضمن باقة 300 الف ريال وهي:
1- لاند روفر ديسكفري
وينتمى طراز لاند روفر ديسكفري لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي ، ينتج قوة 300 حصان ، وبسرعة قصوى تقدر بـ 201 ، متصل بناقل حركة 4 السرعات أوتوماتيك, وتعتمد على منظومة الجر الأمامي، ويصل سعر السيارة أوتوماتيك / SE 300 HP 2021 بسعر 292,758 ريال، أوتوماتيك / SE 340 HP 2021 بسعر 322,638 ريال، أوتوماتيك / HSE 340 HP 2021 بسعر 344,549 ريال
2- كاديلاك XT5
تنتني السيارة كاديلاك XT5 لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 3600 سي سي ، ينتج قوة 310 حصان ، وبسرعة قصوى تقدر بـ 210 ، متصل بناقل حركة 6 السرعات أوتوماتيك، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 7.5 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 10 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم، ويصل سعر السيارة أوتوماتيك / AWD STANDARD 2021 بسعر 196,680 ريال، أوتوماتيك / LUXURY 2021 بسعر 213,950 ريال، أوتوماتيك / PREMIUM LUXURY 2021 بسعر 242,000 ريال، أوتوماتيك / AWD SPORT 2021 بسعر 282,150 ريال
3- فولفو XC90
تزود السيارة فولفو XC90 التي تنضم لفئة السيارات السيدان، بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي تيربو، ينتج قوة 254 حصان ، وبسرعة قصوى تقدر بـ 240 ، متصل بناقل حركة 4 السرعات أوتوماتيك، ويصل سعر السيارة أوتوماتيك / T5 AWD MOMENTUM 2021 بسعر 273,900 ريال، زأوتوماتيك / T6 AWD R DESIGN 2021 بسعر 334,400 ريال،و أوتوماتيك / T6 AWD INSCRIPTION 2021 بسعر 371,800 ريال
4- جى ام سى يوكون
تنتج السيارة طراز جى ام سى يوكون لفئة السيارات السيدان، قوة 355 حصان ، بفضل محرك رباعي الأسطوانات، سعة 5300 سي سي تيربو ، وبسرعة قصوى تقدر بـ 180 ، متصل بناقل حركة 8 السرعات أوتوماتيك، ويصل سعر السيارة أوتوماتيك / SLE 2WD 2020 بسعر 193,578 ريال، أوتوماتيك / SLT 2020 بسعر 262,350 ريال، أوتوماتيك / DENALI V8 2020 بسعر 322,850 ريال
5- دودج دورانجو
وينتمى طراز دودج دورانجو لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 3600 سي سي تيربو، ينتج قوة 290 حصان ، وبسرعة قصوى تقدر بـ 197 ، متصل بناقل حركة 6 السرعات أوتوماتيك، ويصل سعر السيارة أوتوماتيك / SXT PLUS RWD 2021 بسعر 146,685 ريال، و أوتوماتيك / GTRWD 2021 بسعر 169,785 ريال، أوتوماتيك / R/T AWD 2021 بسعر 208,890 ريال، أوتوماتيك / SRT 475 HP 2021 بسعر 282,975 ريال.