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بالفيديو.. قائد مركبة متهور يخالف الأنظمة ويتجاوز المسار المحدد

منذ 34 دقيقة
1612
بالفيديو.. قائد مركبة متهور يخالف الأنظمة ويتجاوز المسار المحدد

الرياض (صدى):
أظهر مقطع فيديو تجاوز قائد مركبة المسار بطريق الملك فهد، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر .

وبين المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيام قائد المركبة متهور السير بسرعة عالية، وعدم التزامه بمسارات الطريق، وعدم مراعاة حقوق السير.

وأثار المقطع استياء النشطاء الذين رجحوا أن سبب تجاوز قائد المركبة للمسار هو انشغاله بالهاتف وعدم اكتراثه بالطريق السريع.

يذكر أن عدم استخدام إشارة الالتفاف عند التحول لليمين أو اليسار أو التجاوز أو تغيير المسار يعد مخالفة تستوجب غرامة تراوح بين 150 ريالاً في حدها الأدنى و300 ريال في حدها الأعلى، فيما أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعد مخالفة عقوبتها غرامة تراوح بين 300 ريال في حدها الأدنى و500 ريال في حدها الأعلى، في حين أن العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير، والمراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق، مخالفتان عقوبتهما غرامة تراوح بين 3 آلاف ريال و6 آلاف ريال.

التعليقات

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ممكن تكون هي الغلطة الأولى والأخيرة، وياكد مالك خلف..
السامرالحربي
الضرب مرفوض ، لكن لاحظتوا المسافة بين اللي يصور وموقع البنت كيف عرف أن هذا الشخص طلب سنابها ؟ ويصور لحظة الضرب، ولو فرضنا...
رااايق
هذا شأنهم **أحنا ماعلينا منهم لأنهم مايخصونا **!! أحنا علينا من اللي يخصنا بس ***!!
بلسم الروح
لاحول ولا قوة الا بالله
خالد ولد اللسيب
سبحان الله الان الشهره صارة لتافهين والعلماء والمبدعين ليس لهم ذكر في هذا الزمن الغريب

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