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شاب يقتل عشيقته لرفضها الزواج منه

منذ ساعة
848
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شاب يقتل عشيقته لرفضها الزواج منه

القاهرة (صدى):
أقدم رجل في مصر على قتل عشيقته بعد 8 سنوات من علاقة محرمة؛ حيث قرر أن ينهي علاقته الآثمة بها، ليتزوجها، لكنه فوجىء أن حبيبته ترفض، وأهانته بل ورفضت دفع أموال جمعية كان يشترك بها معها، وطلبت منه استمرار العلاقة المحرمة وإلا لن يحصل على نصيبه فى الجمعية.

وتعرف الجاني على الفتاة الضحية منذ8 سنوات بعد طلاقها، وتقدم لخطبتها بالفعل ولكنها رفضت بحجة عدم قطع معاش والدها الذي تتقاضاه، فنشأت بينهما علاقة محرمة، وكان كلما حاول قطعها كانت تغريه بالمال.

وذات يوم طلب منها الزواج لعدم رغبته فى استمرار العلاقة غير الشرعية بينهما، وقال لها إنه يريد أن يتوب وأن تكون زوجته فى الحلال أمام كل الناس إلا أنها رفضت ذلك وقامت بمعايرته لمساعدتها مادياً له وهددته بإخبار زوجته بعلاقته بها، وعقب تصالحهما وأثناء استغراقها فى النوم قام بالهجوم على عشيقته بعدة طعنات بالصدر بسلاح أبيض منهيًا حياتها ليتم الحكم بإعدامه شنقًا بعدها.

مصر
جريمة
شاب
الزواج
عشيقة
علاقة آثمة

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 170
منذ 11 دقيقة
لاحول ولاقوة الا الله

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ممكن تكون هي الغلطة الأولى والأخيرة، وياكد مالك خلف..
السامرالحربي
الضرب مرفوض ، لكن لاحظتوا المسافة بين اللي يصور وموقع البنت كيف عرف أن هذا الشخص طلب سنابها ؟ ويصور لحظة الضرب، ولو فرضنا...
رااايق
هذا شأنهم **أحنا ماعلينا منهم لأنهم مايخصونا **!! أحنا علينا من اللي يخصنا بس ***!!
بلسم الروح
لاحول ولا قوة الا بالله
خالد ولد اللسيب
سبحان الله الان الشهره صارة لتافهين والعلماء والمبدعين ليس لهم ذكر في هذا الزمن الغريب

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