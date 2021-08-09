شاب يقتل عشيقته لرفضها الزواج منه

القاهرة (صدى):
أقدم رجل في مصر على قتل عشيقته بعد 8 سنوات من علاقة محرمة؛ حيث قرر أن ينهي علاقته الآثمة بها، ليتزوجها، لكنه فوجىء أن حبيبته ترفض، وأهانته بل ورفضت دفع أموال جمعية كان يشترك بها معها، وطلبت منه استمرار العلاقة المحرمة وإلا لن يحصل على نصيبه فى الجمعية.
وتعرف الجاني على الفتاة الضحية منذ8 سنوات بعد طلاقها، وتقدم لخطبتها بالفعل ولكنها رفضت بحجة عدم قطع معاش والدها الذي تتقاضاه، فنشأت بينهما علاقة محرمة، وكان كلما حاول قطعها كانت تغريه بالمال.
وذات يوم طلب منها الزواج لعدم رغبته فى استمرار العلاقة غير الشرعية بينهما، وقال لها إنه يريد أن يتوب وأن تكون زوجته فى الحلال أمام كل الناس إلا أنها رفضت ذلك وقامت بمعايرته لمساعدتها مادياً له وهددته بإخبار زوجته بعلاقته بها، وعقب تصالحهما وأثناء استغراقها فى النوم قام بالهجوم على عشيقته بعدة طعنات بالصدر بسلاح أبيض منهيًا حياتها ليتم الحكم بإعدامه شنقًا بعدها.