بالفيديو.. لحظة وصول البطل الأولمبي "طارق حامدي" إلى جدة

ماجد محمد (صدى):
وصل نجم المنتخب الوطني للكاراتيه (وزن فوق 75كجم) طارق حامدي إلى جدة، برفقة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بعد مشاركته الأولمبية في أولمبياد طوكيو 2020، وحصوله على الميدالية الفضية.
ووثق مقطع فيديو لحظة استقبال البطل الأولمبي عند وصوله للصالة الملكية حيث أقيم احتفال كبير له بعد تحقيق الميدالية الأولمبية السعودية الثانية في تاريخ الأولمبياد.
وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أعلن تكريم لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه، بجائزة الميدالية الذهبية وقدرها (5 ملايين ريال) نظير تمثيله المشرف للوطن في أولمبياد طوكيو 2020.