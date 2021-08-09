نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. لحظة وصول البطل الأولمبي "طارق حامدي" إلى جدة

منذ 48 دقيقة
2021
1
بالفيديو.. لحظة وصول البطل الأولمبي "طارق حامدي" إلى جدة

ماجد محمد (صدى):
وصل نجم المنتخب الوطني للكاراتيه (وزن فوق 75كجم) طارق حامدي إلى جدة، برفقة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بعد مشاركته الأولمبية في أولمبياد طوكيو 2020، وحصوله على الميدالية الفضية.

ووثق مقطع فيديو لحظة استقبال البطل الأولمبي عند وصوله للصالة الملكية حيث أقيم احتفال كبير له بعد تحقيق الميدالية الأولمبية السعودية الثانية في تاريخ الأولمبياد.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أعلن تكريم لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه، بجائزة الميدالية الذهبية وقدرها (5 ملايين ريال) نظير تمثيله المشرف للوطن في أولمبياد طوكيو 2020.

جدة
طارق حامدي
الكاراتيه
وزير الرياضةـ طوكيو

التعليقات

النشمي
النشمي عدد التعليقات : 524
منذ 27 دقيقة
يستاهل بطلنا

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

fares
كشخة الزمن الجميل
fares
ما شاء الله تستاهل بنت مصر الجميلة
عابر سبيل
ياخسارة الفلوس على هالنادي والله (تاريخه) 3 دوري
7UP
قمة السفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهه
النشمي
ماهوب ضاره عنده مليارات

أخر الأخبار

بالفيديو.. القبض على نيجيري وبحوزته 100 قرص إمفيتامين المخدر
بالفيديو.. القبض على نيجيري وبحوزته 100 قرص إمفيتامين المخدر
منذ 33 دقيقة 1549
شاب يقتل عشيقته لرفضها الزواج منه
شاب يقتل عشيقته لرفضها الزواج منه
منذ 38 دقيقة 626
75 وظيفة شاغرة توفرها شركة باب رزق جميل
75 وظيفة شاغرة توفرها شركة باب رزق جميل
منذ 43 دقيقة 1521
بالفيديو.. لحظة وصول البطل الأولمبي "طارق حامدي" إلى جدة
بالفيديو.. لحظة وصول البطل الأولمبي "طارق حامدي" إلى جدة
منذ 48 دقيقة 2021
بالفيديو.. بلقيس تكشف سبب تركها كلية الطب: "منظر الجثث أتعب أعصابي"
بالفيديو.. بلقيس تكشف سبب تركها كلية الطب: "منظر الجثث أتعب أعصابي"
منذ 53 دقيقة 846
تطبيق "توكلنا" يضيف خدمة الاستعلام عن النتائج الدراسية
تطبيق "توكلنا" يضيف خدمة الاستعلام عن النتائج الدراسية
منذ 59 دقيقة 1602
أسباب فقدان الوزن غير المبرر أبرزها الاكتئاب
أسباب فقدان الوزن غير المبرر أبرزها الاكتئاب
منذ ساعة 1605
أسعار النفط تتراجع بعد أسوأ أسبوع منذ شهور
أسعار النفط تتراجع بعد أسوأ أسبوع منذ شهور
منذ ساعة 1628
تبوك شارع الخمسين عام 1404هـ
تبوك شارع الخمسين عام 1404هـ
منذ ساعة 717
فيديو..السيسي للبطلة فريال أشرف: "كنت بلعب كاراتيه زيك سنة 1970"
فيديو..السيسي للبطلة فريال أشرف: "كنت بلعب كاراتيه زيك سنة 1970"
منذ ساعة 1872