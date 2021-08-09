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بالفيديو.. بلقيس تكشف سبب تركها كلية الطب: "منظر الجثث أتعب أعصابي"

منذ ساعة
978
بالفيديو.. بلقيس تكشف سبب تركها كلية الطب: "منظر الجثث أتعب أعصابي"

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت الفنانة بلقيس فتحي سبب تركها كلية الطب وتحدثت عن مواصفات فتى أحلامها.

وقالت بلقيس أنها كانت تدرس الطب في بداية حياتها معلقة: "كنت بدي أدخل طب الأسنان عشان الشبان الوسيمين"، مبينة أن حبها لمجال الطب كان لرغبتها في دراسة طب التجميل ليس من اجل تغيير الوجه والجسم فقط ولكن من أجل معالجة آثار الحروق وما هو أعمق من ذلك.

وأضافت أن والدها كان يرغب أن تكمل في دراسة الطب لكنها لم تتحمل الأمر معلقة: "منظر الجثث أتعب أعصابي ولم أستطع تحمل رؤيتها".

وتحدثت بلقيس عن مواصفات فتى أحلامها وهي أن يكون رياضيا ويحافظ على صحته، وبشوشا ويحافظ على أسنانه لامعة، ويديه ناعمتين، لافتة إلى أن "أهم شيء أن يكون داعم للمرأة اللي معاه".

كما وصفت بلقيس نفسها بالشخصية التي تحب الحياة "الفرفوشة" متابعة: "ما انخلقش اللي ينزل مني دمعة"، لافتة إلى أن أفضل 3 قرارات في حياتها كانت: "زواجها وانفصالها وإنجابها".

الطلاق
بلقيس
كلية الطب
كلية الأسنان

التعليقات

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ممكن تكون هي الغلطة الأولى والأخيرة، وياكد مالك خلف..
السامرالحربي
الضرب مرفوض ، لكن لاحظتوا المسافة بين اللي يصور وموقع البنت كيف عرف أن هذا الشخص طلب سنابها ؟ ويصور لحظة الضرب، ولو فرضنا...
رااايق
هذا شأنهم **أحنا ماعلينا منهم لأنهم مايخصونا **!! أحنا علينا من اللي يخصنا بس ***!!
بلسم الروح
لاحول ولا قوة الا بالله
خالد ولد اللسيب
سبحان الله الان الشهره صارة لتافهين والعلماء والمبدعين ليس لهم ذكر في هذا الزمن الغريب

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