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تطبيق "توكلنا" يضيف خدمة الاستعلام عن النتائج الدراسية

منذ ساعة
1659
تطبيق "توكلنا" يضيف خدمة الاستعلام عن النتائج الدراسية

الرياض (صدى):
أعلن تطبيق توكلنا المعتمد من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، عن إضافة خاصية الاستعلام عن النتائج الدراسية، بالتزامن مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد.

وكانت المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم ابتسام الشهري، أعلنت أن طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، سيبدأون عامهم حضورياً بعد الحصول على جرعتين، أما طلاب المرحلة الابتدائية سيبدأون العام عن بعد من خلال منصة "مدرستي".

ويذكر أن وزارة التعليم، قد أعلنت عن ارتفاع نسب تحصين أفراد الأسرة التعليمية باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت التعليم أن تحصين الطلاب والطالبات في مرحلة التعليم العام بلغت 61%، وفي مراحل التعليم الجامعي ارتفعت إلى 85%، مضيفة أنه تم تحصين 92% من المعلمين والمعلمين والإداريين والموظفين بمدارس التعليم العام، و64% من الكادر الأكاديمي وموظفي الجامعات.

 

التعليم
التحصين
توكلنا
النتائج الدراسية

التعليقات

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ممكن تكون هي الغلطة الأولى والأخيرة، وياكد مالك خلف..
السامرالحربي
الضرب مرفوض ، لكن لاحظتوا المسافة بين اللي يصور وموقع البنت كيف عرف أن هذا الشخص طلب سنابها ؟ ويصور لحظة الضرب، ولو فرضنا...
رااايق
هذا شأنهم **أحنا ماعلينا منهم لأنهم مايخصونا **!! أحنا علينا من اللي يخصنا بس ***!!
بلسم الروح
لاحول ولا قوة الا بالله
خالد ولد اللسيب
سبحان الله الان الشهره صارة لتافهين والعلماء والمبدعين ليس لهم ذكر في هذا الزمن الغريب

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