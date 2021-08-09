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أسعار النفط تتراجع بعد أسوأ أسبوع منذ شهور

منذ ساعة
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أسعار النفط تتراجع بعد أسوأ أسبوع منذ شهور

وكالات (صدى):
استمرت أسعار النفط في التراجع بعد أسوأ أسبوع منذ شهور، حيث أدت عودة انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 إلى إثارة المخاوف بشأن توقعات الطلب على المدى القصير.

وهبطت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط في نيويورك، اليوم الاثنين، لتتداول بالقرب من 67 دولارًا للبرميل بعد انخفاضها بنسبة 8% الأسبوع الماضي، فيما هبط خام برنت القياسي دون 70 دولاراً للبرميل.

وتسبب ارتفاع الدولار في إضعاف جاذبية المواد الخام مثل النفط والذهب المسعّرين بالعملة الأمريكية، وغذت بيانات الوظائف الأمريكية القوية يوم الجمعة الماضي الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في التراجع عن سياسات التحفيز الهائل.

أسعار النفط
خام برنت
العقود الآجلة
فيروس كورونا
خام تكساس

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131951
منذ 40 دقيقة
الله يعين ..

.. تتصافق بنا الأمواج على كل اتجاه .. والبوصله صابها دواار ..

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أحدث التعليقات

fares
كشخة الزمن الجميل
fares
ما شاء الله تستاهل بنت مصر الجميلة
عابر سبيل
ياخسارة الفلوس على هالنادي والله (تاريخه) 3 دوري
7UP
قمة السفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهه
النشمي
ماهوب ضاره عنده مليارات

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