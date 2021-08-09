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أسباب فقدان الوزن غير المبرر أبرزها الاكتئاب

منذ ساعة
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أسباب فقدان الوزن غير المبرر أبرزها الاكتئاب

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعد تذبذب الوزن أمرًا طبيعيًا، ولكن عندما يكون هناك تقلب بنسبة لا تقل عن 5 % أو أكثر على مدى فترة تتراوح من 6 إلى 12 شهرًا، يصبح هذا الأمر مصدر قلق، وفق سبوتنيك.

يعتبر فقدان الوزن دون المحاولة أو فقدان الوزن غير المبرر مؤشرًا على مشكلة أساسية تتطلب استشارة الطبيب، حيث يتعرض البعض لتقلب في الوزن بنسبة لا تقل عن 5 % أو أكثر على مدى فترة تتراوح من 6 إلى 12 شهرًا، فيصبح هذا الأمر مصدر قلق.

وعرض تقرير بعض الأسباب التي يمكن أن تبين سبب فقدان الوزن غير المبرر بحسب موقع ( times of india) ، وهذه الأسباب جاءت كالتالي:

1. فرط نشاط الغدة الدرقية

عندما تفرز الغدة الدرقية الكثير من هرمون الغدة الدرقية الذي يتحكم في العديد من وظائف الجسم بما في ذلك التمثيل الغذائي، يمكن أن تظهر أعراض مثل فقدان الوزن.

2. التهاب البنكرياس

يفرز البنكرياس إنزيمات تساعد في الهضم وعندما تحدث مشكلة في البنكرياس، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان الوزن غير المبرر، فالأشخاص المصابون بالتهاب البنكرياس المزمن يفقدون الوزن بسرعة لأن أجسامهم غير قادرة على إنتاج ما يكفي من الإنزيمات ليحدث الهضم السليم.

3. مرض السكري

عندما يكون الشخص مصابًا بداء السكري، يكون جسمه / جسمها إما غير قادر على إنتاج الأنسولين (هرمون يحول سكر الدم إلى طاقة) أو غير قادر على استخدامه بالطريقة التي يحتاج إليها، وفي هذه الحالة، عندما تنفد خلاياك من الوقود، يبدأ جسمك في حرق الدهون مما يؤدي إلى فقدان الوزن

4. فقدان العضلات

إذا فقدت عضلاتك، فسوف تفقد الوزن، وهو ما يمكن أن يحدث إذا لم تستخدم العضلات لفترة من الوقت.

5. مرض الاضطرابات الهضمية

تؤدي الإصابة باضطراب المناعة الذاتية، إلى الإصابة بخلل في الجهاز المناعي، من خلال إعاقة قدرة الأمعاء الدقيقة على امتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن غير المبرر.

6. الاكتئاب

يتسبب الاكتئاب السريري في الغالب إلى فقدان الشهية مما يؤدي إلى فقدان الوزن غير المبرر. وعندما يكون الشخص غارقًا في الاكتئاب، ووفقا للدراسات، فقد وجد أن الاكتئاب عادة ما يثبط التفاعل بين منطقة تحت المهاد والغدة النخامية والغدة الكظرية مما يؤثر على وظيفة الجهاز الهضمي.

السكري
الاكتئاب
فقدان الوزن

التعليقات

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ممكن تكون هي الغلطة الأولى والأخيرة، وياكد مالك خلف..
السامرالحربي
الضرب مرفوض ، لكن لاحظتوا المسافة بين اللي يصور وموقع البنت كيف عرف أن هذا الشخص طلب سنابها ؟ ويصور لحظة الضرب، ولو فرضنا...
رااايق
هذا شأنهم **أحنا ماعلينا منهم لأنهم مايخصونا **!! أحنا علينا من اللي يخصنا بس ***!!
بلسم الروح
لاحول ولا قوة الا بالله
خالد ولد اللسيب
سبحان الله الان الشهره صارة لتافهين والعلماء والمبدعين ليس لهم ذكر في هذا الزمن الغريب

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