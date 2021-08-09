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"التعاون الإسلامي" تستنكر المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين في خميس مشيط

منذ 23 دقيقة
1501
"التعاون الإسلامي" تستنكر المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين في خميس مشيط

جدة (صدى):
أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة (المفخخة) لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، مشيداً بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت فجر اليوم الاثنين من اعتراض وتدمير الطائرتين المسيرتين المفخختين اللتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط .

وأكد الأمين العام مجدداً تأييد منظمة التعاون الإسلامي لجميع الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية؛ لحماية المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة العربية السعودية في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها تلك الميليشيا، مؤيداً كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

خميس مشيط
منظمة التعاون الإسلامي
الطائرات المسيرة
ميليشيا الحوثي الإرهابية

التعليقات

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ممكن تكون هي الغلطة الأولى والأخيرة، وياكد مالك خلف..
السامرالحربي
الضرب مرفوض ، لكن لاحظتوا المسافة بين اللي يصور وموقع البنت كيف عرف أن هذا الشخص طلب سنابها ؟ ويصور لحظة الضرب، ولو فرضنا...
رااايق
هذا شأنهم **أحنا ماعلينا منهم لأنهم مايخصونا **!! أحنا علينا من اللي يخصنا بس ***!!
بلسم الروح
لاحول ولا قوة الا بالله
خالد ولد اللسيب
سبحان الله الان الشهره صارة لتافهين والعلماء والمبدعين ليس لهم ذكر في هذا الزمن الغريب

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