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فيديو..السيسي للبطلة فريال أشرف: "كنت بلعب كاراتيه زيك سنة 1970"

منذ 26 دقيقة
1352
فيديو..السيسي للبطلة فريال أشرف: "كنت بلعب كاراتيه زيك سنة 1970"

القاهرة (صدى):
كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن ممارسته لرياضة "الكاراتيه" منذ عام 1970، مشيرا إلى أن هذه الرياضة هي المفضلة بالنسبة له.

وقال السيسي في مداخلة هاتفية له مع فريال أشرف بطلة مصر في الكاراتيه، التي حققت الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، وأهداها هي وأسرتها رحلة حج: "كنت بلعب كاراتيه زيك سنة 1970، وهي رياضتي المفضلة".

يذكر أن الرئيس المصري، وجه بإطلاق اسم فريال وباقي أبطال مصر في أولمبياد طوكيو على المحاور والميادين الجديدة التي سيتم افتتاحها مستقبلا في البلاد، موجها الشكر لفريال ولأسرتها.

‏المصرية فريال أشرف تحرز ذهبية الكاراتيه في أولمبياد طوكيو

مصر
السيسي
فريال اشرف

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. خوش كشخه ..
ابوعبدالله
هذولاي موظفات
فهد
يا حضنا خبر احسن من تخفيض البنزين
خالد الربياوي
لابد من معاقبتهم ايش ذنب الناس اللي تحت تهدد حياتهم بسبب تهورهم
ابو عمار
طيب

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