فيديو..السيسي للبطلة فريال أشرف: "كنت بلعب كاراتيه زيك سنة 1970"

القاهرة (صدى):
كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن ممارسته لرياضة "الكاراتيه" منذ عام 1970، مشيرا إلى أن هذه الرياضة هي المفضلة بالنسبة له.
وقال السيسي في مداخلة هاتفية له مع فريال أشرف بطلة مصر في الكاراتيه، التي حققت الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، وأهداها هي وأسرتها رحلة حج: "كنت بلعب كاراتيه زيك سنة 1970، وهي رياضتي المفضلة".
يذكر أن الرئيس المصري، وجه بإطلاق اسم فريال وباقي أبطال مصر في أولمبياد طوكيو على المحاور والميادين الجديدة التي سيتم افتتاحها مستقبلا في البلاد، موجها الشكر لفريال ولأسرتها.