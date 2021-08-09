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أسعار العملات مقابل الريال اليوم

منذ 44 دقيقة
1186
أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.40990، العملة مقابل الريال الواحد 0.22673

- الدولار: 3.75030، العملة مقابل الريال الواحد 0.26665

- درهم إماراتي: 1.02099، مقابل الريال الواحد 0.97944

- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.66133

- دينار أردني: 5.28963، مقابل الريال الواحد 0.18905

- دينار كويتي: 12.45929 مقابل الريال الواحد 0.08021

- دينار بحريني: 9.93977، مقابل الريال الواحد 0.10061

- الريال القطري: 1.03002، مقابل الريال الواحد 0.97086

-الدرهم المغربي: 0.41752مقابل الريال الواحد 2.39756

- الجنيه المصري: 0.23786، مقابل الريال الواحد 4.20412

المملكة
الدولار
الريال
العملات

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. خوش كشخه ..
ابوعبدالله
هذولاي موظفات
فهد
يا حضنا خبر احسن من تخفيض البنزين
خالد الربياوي
لابد من معاقبتهم ايش ذنب الناس اللي تحت تهدد حياتهم بسبب تهورهم
ابو عمار
طيب

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