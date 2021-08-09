أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.40990، العملة مقابل الريال الواحد 0.22673
- الدولار: 3.75030، العملة مقابل الريال الواحد 0.26665
- درهم إماراتي: 1.02099، مقابل الريال الواحد 0.97944
- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.66133
- دينار أردني: 5.28963، مقابل الريال الواحد 0.18905
- دينار كويتي: 12.45929 مقابل الريال الواحد 0.08021
- دينار بحريني: 9.93977، مقابل الريال الواحد 0.10061
- الريال القطري: 1.03002، مقابل الريال الواحد 0.97086
-الدرهم المغربي: 0.41752مقابل الريال الواحد 2.39756
- الجنيه المصري: 0.23786، مقابل الريال الواحد 4.20412