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حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

منذ 57 دقيقة
1286
حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد مع نشاط للرياح السطحية على مناطق (نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة )، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق ( الرياض ، الشرقية ، الليث ، ينبع ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-45/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج و مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

المملكة
الطقس
الارصاد

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. خوش كشخه ..
ابوعبدالله
هذولاي موظفات
فهد
يا حضنا خبر احسن من تخفيض البنزين
خالد الربياوي
لابد من معاقبتهم ايش ذنب الناس اللي تحت تهدد حياتهم بسبب تهورهم
ابو عمار
طيب

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