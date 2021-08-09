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فتح باب التوظيف للوظائف التعليمية والإدارية بمدارس القلعة الحجازية في المدينة
منذ ساعتين
1285
فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت مدارس القلعة الحجازية الأهلية والدولية للبنين، عن فتح باب التوظيف للوظائف التعليمية والإدارية للعام الدراسي 1443هـ للعمل في المدينة المنورة.
واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصلا على مؤهل يتناسب مع الوظيفة.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. خوش كشخه ..
ابوعبدالله
هذولاي موظفات
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