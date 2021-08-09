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حديث جماهيري النصر بعد مباراة النصر والشعلة التجريبية

منذ 17 ساعة
2223
1

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2421
منذ 25 دقيقة
هذي البطولة رقم 5643785 الحرة النقيه لفريق ابو خرقه

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أحدث التعليقات

عبدالله
ان لم تستحي فصنع ما تشاء
رااايق
الله يهديهن *!! بس جاااي لنا جيل مصرقع ** ههههههههههههههههه
رااايق
أعتقد أن أعمارهم ماعدت الـ 15 ومهابيل ** ههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لا يعينه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لا يعينه

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